Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст

Во вторник, 7 мая, погода в Украине будет дождливая с грозами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Как сообщает синоптик, в Украину приближается циклон.

Вторник будет особенно мощным и синоптических не комфортным на западе страны - сильные дожди, возможен мокрый снег и похолодание. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями.

Мокрый снег, дождь и сильный ветер: какой будет погода - карта

На востоке - будет сухо и тепло, до +25 градусов.

"Киевляне! Напоминаю - завтра дождь, местами гроза, +18, но уже в среду похолодает. Весна - девушка серьезная", - пишет синоптик.