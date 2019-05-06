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Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст

Циклон Xerxes несет Украине температурный контраст (4 новости)

«Завтра Украину накроет очередная порция дождей, в прикарпатских районах возможен мокрый снег»

Во вторник, 7 мая, погода в Украине будет дождливая с грозами. Об этом сообщает синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook.

Как сообщает синоптик, в Украину приближается циклон.

Вторник будет особенно мощным и синоптических не комфортным на западе страны - сильные дожди, возможен мокрый снег и похолодание. На остальной территории, хотя и немного теплее, но с дождями.

Мокрый снег, дождь и сильный ветер: какой будет погода - карта
Мокрый снег, дождь и сильный ветер: какой будет погода - карта

На востоке - будет сухо и тепло, до +25 градусов.

"Киевляне! Напоминаю - завтра дождь, местами гроза, +18, но уже в среду похолодает. Весна - девушка серьезная", - пишет синоптик. 

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ForUm ForUm  ·  06.05.19, 21:31 7 мая циклон Xerxes принесет в Украину очередную порцию дождей, пишет синоптик Наталья Диденко в Facebook.В западных областях местами ожидаются сильные осадки, в Прикарпатье возможен мокрый снег.В восточной…
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  06.05.19, 22:49 Завтра Украину накроет очередная порция дождей, в прикарпатских районах возможен мокрый снег.
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