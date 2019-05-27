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Cкандальний Семочко будет судиться с президентом за свою должность

Cкандальний Семочко будет судиться с президентом за свою должность (5 новостей)

«Он хочет отменить указ Порошенко»

Бывший замглавы Службы внешней разведки Сергей Семочко подал иск в суд, добиваясь своего восстановления на посту. Об этом сообщает «Страна». Согласно данным, обнародованным на портале «Судова влада», исковое заявление Семочко поступило в Кассационный админсуд 23 мая. В настоящее время определен состав судей по его делу: докладчиком определена Ирина Васильева, в состав коллегии также вошли Светлана Пасечник, Валентина Юрченко, Вячеслав Хохуляк и Николай Гусак. Семочко оспаривает указ президента Петра Порошенко, по которому он был уволен в апреле. О факте увольнения Семочко Порошенко заявил во время выступления 14 апреля в пресс-центре на НСК "Олимпийский".

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
РБК Украина РБК Украина  ·  27.05.19, 14:05 Бывший первый заместитель главы Службы внешней разведки Украины Сергей Семочко через суд хочет восстановиться в должности и просит отменить указ пятого президента Украины Петра Порошенко о его увольнении.…
Украинская правда Украинская правда  ·  27.05.19, 14:14 Экс-заместитель руководителя Службы внешней разведки Сергей Семочко хочет через суд восстановиться в должности.
ТСН ТСН  ·  27.05.19, 14:31 Он хочет отменить указ Порошенко.
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