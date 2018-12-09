Cкорбим: известный одесский ученый и преподаватель погиб в ДТП (15 новостей) «Полиция пока не комментирует трагедию»

В Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария.

Мужчину смертельно травмировал автомобиль в центре города - на ул. Маразлиевской. Недалеко от дома, в котором он проживал, пишет его коллега на Facebook.

"Трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек", пишет его коллега Владимир Геник.

Захария - кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова.

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Работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.

В полиции информацию о ДТП пока не комментируют.

В Одессе 31-летний мужчина убил 80-летнюю женщину, у которой снимал жилье. Во время ссоры из-за неуплаты денег за проживание он ударил женщину кулаком в шею. Она потеряла сознание и упала. Злоумышленник положил тело потерпевшей на кровать и ушел из квартиры, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Обновлено в 19:13 Александр Захария — известный ученый-химик погиб под колёсами автомобиля недалеко от своего дома на улице Маразлиевской.

Обновлено в 19:32 По предварительной версии, в пятницу вечером Александра Захария сбил автомобиль возле его дома на Маразлиевской. "В полиции информацию о ДТП пока не комментируют", - уточняется в сообщении.