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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 19:32
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Cкорбим: известный одесский ученый и преподаватель погиб в ДТП

Cкорбим: известный одесский ученый и преподаватель погиб в ДТП (15 новостей)

«Полиция пока не комментирует трагедию»

В Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария.

Мужчину смертельно травмировал автомобиль в центре города - на ул. Маразлиевской. Недалеко от дома, в котором он проживал, пишет его коллега на Facebook.

"Трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек", пишет его коллега Владимир Геник.

Захария - кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова.

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Работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.

В полиции информацию о ДТП пока не комментируют.

В Одессе 31-летний мужчина убил 80-летнюю женщину, у которой снимал жилье. Во время ссоры из-за неуплаты денег за проживание он ударил женщину кулаком в шею. Она потеряла сознание и упала. Злоумышленник положил тело потерпевшей на кровать и ушел из квартиры, сообщили в отделе коммуникации полиции области.

Обновлено в 19:13 Александр Захария — известный ученый-химик погиб под колёсами автомобиля недалеко от своего дома на улице Маразлиевской.

Обновлено в 19:32 По предварительной версии, в пятницу вечером Александра Захария сбил автомобиль возле его дома на Маразлиевской. "В полиции информацию о ДТП пока не комментируют", - уточняется в сообщении.

ФОТО К НОВОСТИ: «Cкорбим: известный одесский ученый и преподаватель погиб в ДТП»
Фото В Одессе погиб известный ученый.
Фото Жертва ДТП: в Одессе погиб известный украинский ученый-химик
Фото В ДТП погиб известный одесский ученый
Фото Трагически погиб известный украинский химик
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Голос.UA Голос.UA  ·  09.12.18, 13:28 В Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария. Об этом в Facebook сообщили его коллеги и друзья. По предварительным данным, накануне Захарию смертельно травмировал автомобиль в центре…
Думская Думская  ·  09.12.18, 13:38 В Одессе трагически погиб известный ученый-химик, профессор Александр Захария.Об этом сообщают его коллеги. "Трагически погиб Александр Захария — ученый-химик, общественный деятель, патриот и светлый…
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Телеканал 24 Телеканал 24  ·  09.12.18, 14:02 Вечером 7 декабря в Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария. Известно, что на профессора наехал автомобиль неподалеку от дома, в котором он проживал Об этом сообщают его коллеги…
Обозреватель Обозреватель  ·  09.12.18, 17:24 Полиция пока не комментирует трагедию
РБК Украина РБК Украина  ·  09.12.18, 17:32 В Одессе трагически скончался известный украинский ученый-химик Александр Захария, которого возле его дома сбил автомобиль. Об этом сообщил его коллега Владимир Геник на своей странице в Facebook."Трагически…
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Первый городской Первый городской  ·  09.12.18, 19:13 Александр Захария — известный ученый-химик погиб под колёсами автомобиля недалеко от своего дома на улице Маразлиевской.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  09.12.18, 19:32 В Одессе в результате дорожно-транспортного проишествия погиб известный ученый-химик, профессор Александр Захария. Об этом сообщают его коллеги, пишет Думская."Трагически погиб Александр Захария - ученый-химик,…
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