Cкорбим: известный одесский ученый и преподаватель погиб в ДТП

В Одессе погиб известный украинский ученый-химик Александр Захария.
Мужчину смертельно травмировал автомобиль в центре города - на ул. Маразлиевской. Недалеко от дома, в котором он проживал, пишет его коллега на Facebook.
"Трагически погиб Александр Захария - ученый-химик, общественный деятель, патриот Украины и светлый человек", пишет его коллега Владимир Геник.
Захария - кандидат химических наук, профессор кафедры аналитической химии Одесского национального университета им. Мечникова.
Работал в Институте стратегических исследований и прогнозов трансатлантических процессов.
В полиции информацию о ДТП пока не комментируют.
В Одессе 31-летний мужчина убил 80-летнюю женщину, у которой снимал жилье. Во время ссоры из-за неуплаты денег за проживание он ударил женщину кулаком в шею. Она потеряла сознание и упала. Злоумышленник положил тело потерпевшей на кровать и ушел из квартиры, сообщили в отделе коммуникации полиции области.
Обновлено в 19:13 Александр Захария — известный ученый-химик погиб под колёсами автомобиля недалеко от своего дома на улице Маразлиевской.
Обновлено в 19:32 По предварительной версии, в пятницу вечером Александра Захария сбил автомобиль возле его дома на Маразлиевской. "В полиции информацию о ДТП пока не комментируют", - уточняется в сообщении.