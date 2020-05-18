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COVID-19: Ученые убеждены, что ношение маски может помочь вирусу проникнуть в мозг

COVID-19: Ученые убеждены, что ношение маски может помочь вирусу проникнуть в мозг (3 новости)

«Вирус концентрируется и циркулирует в носовых проходах»

Новые данные свидетельствуют о том, что ношение маски для лица может помочь коронавирусу проникнуть в мозг и создать большую угрозу для здоровья. Об этом говорится на Science Times, сообщает УНИАН.

Бывший нейрохирург, доктор Рассел Блейлок, предупреждает, что маски для лица не могут полностью защитить человека от заболевания и заражения патогенами. Он добавляет, что это также может нести серьезную угрозу для здоровья, потому только больные люди должны носить маски для лица. С начала пандемии коронавируса люди всюду носили защитные средства, такие как маски и перчатки.

Клиника Кливленда утверждает, что перчатки не защищают от вирусов и не позволяют вам прикасаться ко всему, что находится в пределах досягаемости. Однако микробы, которые попадают в ваши перчатки, могут переноситься на все другие поверхности, которых вы касаетесь. Теперь, даже маски для лица сталкиваются с той же критикой.

Доктор Блейлок говорит, что вирусам, что выдыхаются, маска не дает шанс вырваться.

Он говорит, что вирус будет дальше концентрироваться и циркулировать в носовых проходах и в конце может попасть в мозг. Комиссия по контролю и профилактике заболеваний ранее советовала только больным носить защитные маски, но позже рекомендовали всем носить его, поскольку выяснилось, что некоторые из них могут быть бессимптомными носителями вируса.

В нескольких исследованиях изучали опасность ношения лицевой маски, особенно в течение длительного времени. Они включают повышение сопротивления дыхательных путей, накопление углекислого газа, гипоксию или недостаточное снабжение кислородом, головные боли и даже другие опасные для жизни осложнения.

В исследовании, проведенном Национальной университетской больницей Тайваня, было выявлено, что использование масок N-95 у медицинских работников вызывает гипоксемию, низкий уровень кислорода в крови и гиперкапнию и другие осложнения.

В другом исследовании сообщалось о появление головной боли у медицинских работников, которые используют ту же защитную маску для лица. Также было выявлено, что беременные женщины в масках N-95 имеют проблемы с дыханием, связанные с использованием маски.

Исследователи предполагают, что преимущества использования масок N95 для предотвращения сокращению инфекционных заболеваний должны быть сопоставлены с возможными респираторными последствиями, связанными с длительным использованием масок N95.

Новые данные показывают, что в некоторых случаях коронавирус может проникать в мозг. В случае ношения маски вирусам, выпущенным после окончания срока годности, не будет предоставлена возможность бежать, и они будут дальше собираться в носовых проходах. Это позволяет вирусу проникать в обонятельные нервы и путешествовать дальше, достигая мозга.

По словам доктора Блейлока, не стоит нападать или критиковать здоровых людей, которые не носят масок, поскольку исследования показывают, что это может быть мудрым выбором в конце концов.

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Униан Униан  ·  18.05.20, 13:49 Вирус концентрируется и циркулирует в носовых проходах.
Телеграф Телеграф  ·  18.05.20, 14:03 Вирус концентрируется и циркулирует в носовых проходах.
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