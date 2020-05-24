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COVID-19 в США: New York Times отвела первую полосу газеты для имен жертв заболевания

COVID-19 в США: New York Times отвела первую полосу газеты для имен жертв заболевания (3 новости)

«New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса»

Американская газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав пофамильный список погибших в США. Об этом сообщается на сайте издания. Печатная версия издания вышла под заголовком: «Число жертв приближается к 100 тыс., неисчислимые потери», который сопровождается кратким некрологом. «В списке не просто имена, это — мы», — говорится в подзаголовке публикации. Авторы статьи отмечают, что влияние коронавируса на США невозможно измерить числами. «Когда страна приближается к мрачной отметке в 100 тыс. смертей из-за вируса, New York Times изучила некрологи и сообщения о смерти людей. Эта тысяча человек — только один процент из списка умерших», — говорится в публикации. Журналисты также упомянули в статье возраст, место проживания и краткое описание или ро...

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Телеграф Телеграф  ·  24.05.20, 08:28 New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса.
Газета День Газета День  ·  24.05.20, 13:16 Американская газета New York Times в воскресенье, 24 мая, посвятила первую полосу жертвам коронавируса, опубликовав список фамилий погибших в США с начала пандемии. Об этом сообщается на сайте издания.…
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