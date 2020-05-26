COVID-19 в Украине: За сутки больше выздоровели, чем заболели, но 21 больной умер (3 новости) «За сутки 25 мая в Украине коронавирусную болезнь COVID-19 подтвердили у 339 человек, 21 больной умер, 341 пациент выздоровел»

За прошедшие сутки в Украине от коронавирусной инфекции скончался 21 человек – на 15 больше, чем днем ранее.За последние 24 часа в Украине коронавирусная инфекция была подтверждена у 339 человек. Об этом сообщает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

Таким образом, суточный прирост новых случаев заражения вырос по сравнению со вчерашним днем (25 мая сообщалось о 259 новых случаях), однако остается ниже, чем на прошлой неделе тогда ежедневно фиксировалось более 400 новых заболевших.

Еще 341 пациент в течение суток выздоровел третий раз за время эпидемии количество выздоровевших выше, чем новых случаев заражения. Общее количество выздоровевших достигло 7566 человек.

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