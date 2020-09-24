COVID в школах Днепропетровщины: коронавирус выявили у 79 учеников, 60 педагогов и 3 техработников

На Днепропетровщине на COVID-19 болеют 79 школьников и 60 учителей. Коронавирусную инфекциб и контактных лиц обнаружили в 149 школах Днепра, Желтых Вод, Кривого Рога, Павлограда, Никополя, Новомосковска. А также Днепровского, Магдалиновского, Новомосковского и Пятихатского районов, Зайцевского, Межевской, Песчанской и Саксаганского ОТГ. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник отдела департамента образования и науки Днепропетровской ОГА Людмила Телегина. - Ответственность за организацию и выполнение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях несут руководители школ. Чтобы не допустить вспышек заболевания и уменьшить количество контактов, вместо кабинетной системы в настоящее время внедрена классная - когда каждый класс находится в своей комнате. Ежедневно проводится температурный скрининг работников учреждений, - отметила Людмила Телегина. По состоянию на 12:00 24 сентября COVID-19 обнаружили у 79 учеников, 60 педагогов и 3 технических работников школ области....