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· Область · Школьник · Учитель · Днепропетровская область · Коронавирус · COVID-19
COVID в школах Днепропетровщины: коронавирус выявили у 79 учеников, 60 педагогов и 3 техработников

COVID в школах Днепропетровщины: коронавирус выявили у 79 учеников, 60 педагогов и 3 техработников (4 новости)

«На дистанционное обучение в области отправили 159 отдельных классов»

На Днепропетровщине на COVID-19 болеют 79 школьников и 60 учителей. Коронавирусную инфекциб и контактных лиц обнаружили в 149 школах Днепра, Желтых Вод, Кривого Рога, Павлограда, Никополя, Новомосковска. А также Днепровского, Магдалиновского, Новомосковского и Пятихатского районов, Зайцевского, Межевской, Песчанской и Саксаганского ОТГ. Об этом во время пресс-конференции сообщила начальник отдела департамента образования и науки Днепропетровской ОГА Людмила Телегина. - Ответственность за организацию и выполнение противоэпидемических мероприятий в учебных заведениях несут руководители школ. Чтобы не допустить вспышек заболевания и уменьшить количество контактов, вместо кабинетной системы в настоящее время внедрена классная - когда каждый класс находится в своей комнате. Ежедневно проводится температурный скрининг работников учреждений, - отметила Людмила Телегина. По состоянию на 12:00 24 сентября COVID-19 обнаружили у 79 учеников, 60 педагогов и 3 технических работников школ области....

ФОТО К НОВОСТИ: «COVID в школах Днепропетровщины: коронавирус выявили у 79 учеников, 60 педагогов и 3 техработников»
Фото На Волыни коронавирусом заболели более сотни учителей
Фото COVID в школах Днепропетровщины: коронавирус выявили у 79 учеников, 60 педагогов и 3 техработников
Фото В Днепропетровской области коронавирусом болеют 79 школьников и 60 учителей
Фото На Днепропетровщине коронавирусом болеют 79 школьников и 60 учителей
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Сегодня Сегодня  ·  24.09.20, 14:38 На Волыни с начала учебного года коронавирус обнаружили у 42 школьников и 105 работников школ.Как сообщает главный санитарный врач области Наталия Янко, за последние сутки COVID-19 обнаружили у 5 учеников…
0564.ua 0564.ua  ·  24.09.20, 16:00 На самоизоляции сейчас находятся 3 904 ученика, 116 педагогов и 24 техработника.
5632.com.ua 5632.com.ua  ·  24.09.20, 20:12 На дистанционное обучение в области отправили 159 отдельных классов
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