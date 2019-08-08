ЦСКА – "Заря": Сегодня состоится матч Лиги Европы (5 новостей) «Смогут ли луганчане продолжить побеждать в Лиге Европы?»

Луганская "Заря" в четверг, 8 августа проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Их соперником будет болгарский ЦСКА. А первый матч состоится в Софии. Этот матч можно будет посмотреть и онлайн.

Матч ЦСКА – "Заря" в квалификации Лиги Европы покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 20:30.

Посмотреть матч ЦСКА – "Заря" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальная". Ее стоимость в месяц пока 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч ЦСКА – "Заря" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция

"Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучност" (3:1 и 1:0). В то же время ЦСКА преодолел уже два этапа отбора. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

Подробную информацию о сопернике луганской "Зари" читайте по ссылке.

Обновлено в 11:00 Смогут ли луганчане продолжить побеждать в Лиге Европы?

Обновлено в 11:22 София, стадион "Васил Левски"