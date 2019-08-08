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Телеканал 24 Телеканал 24 · · Обновлено в 11:22
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ЦСКА – "Заря": Сегодня состоится матч Лиги Европы

ЦСКА – "Заря": Сегодня состоится матч Лиги Европы (5 новостей)

«Смогут ли луганчане продолжить побеждать в Лиге Европы?»

Луганская "Заря" в четверг, 8 августа проведет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Их соперником будет болгарский ЦСКА. А первый матч состоится в Софии. Этот матч можно будет посмотреть и онлайн.

Матч ЦСКА – "Заря" в квалификации Лиги Европы покажет телеканал УНИАН. Начало трансляции в 20:30.

Посмотреть матч ЦСКА – "Заря" можно на платформе MEGOGO, если оформить подписку "оптимальная". Ее стоимость в месяц пока 78 гривен. Кроме того, на YouTube встречу покажет канал FootballHub.

Также матч ЦСКА – "Заря" можно посмотреть на сайте канала УНИАН по ссылке.

Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция
Лига Европы. ЦСКА София – «Заря». Онлайн трансляция

"Заря" прошла один раунд квалификации, дважды обыграв черногорскую "Будучност" (3:1 и 1:0). В то же время ЦСКА преодолел уже два этапа отбора. Болгарские "армейцы" прошли черногорский "Титоград" (4:0, 0:0), а затем в серии пенальти одолели хорватский "Осиек" (1:0, 0:1 и 4:3 по пенальти).

Подробную информацию о сопернике луганской "Зари" читайте по ссылке.

Обновлено в 11:00 Смогут ли луганчане продолжить побеждать в Лиге Европы?

Обновлено в 11:22 София, стадион "Васил Левски"

ФОТО К НОВОСТИ: «ЦСКА – "Заря": Сегодня состоится матч Лиги Европы»
Фото Лига Европы: ЦСКА - Заря: смотреть онлайн видео трансляцию матча, подробности поединка
Фото Выстоять в Софии: анонс матча ЦСКА - Заря
Фото ЦСКА - Заря: анонс матча
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Канал 112 Канал 112  ·  08.08.19, 09:00 ЦСКА – "Заря". Украинская команда в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет с софийским ЦСКА. Смотреть матч ЦСКА – "Заря" можно на канале "Униан". 8 августа, 20:30 София, "Васил Левски" Лига…
Главред Главред  ·  08.08.19, 10:23 Сегодня луганская Заря сыграет первый матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы. Соперником луганчан будет софийский ЦСКА. На предыдущей стадии Заря прошла черногорскую Будучность,...
Униан Униан  ·  08.08.19, 11:00 Смогут ли луганчане продолжить побеждать в Лиге Европы?
РБК Украина РБК Украина  ·  08.08.19, 11:22 Луганская "Заря" проведет свой первый матч в рамках третьего раунда квалификации Лиги Европы против софийского ЦСКА. Трансляция начнется в 20:30, а смотреть игру можно на канале УНИАН. Букмекеры считают…
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