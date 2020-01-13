Daily Mail назвало Крым российским. Посольство просит исправить (5 новостей) «Посольство Украины в Британии просит издание Daily Mail исправить статью, в которой оккупированный Крым называют российским»

Британское издание Daily Mail назвало оккупированный Крым "российским". На это отреагировало посольство Украины в Соединенном Королевстве на своей странице в Facebook.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Жаль, что Daily Mail сих пор - нет. Пожалуйста, сделайте необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей", - говорится в сообщении.

Так, статья с соответствующим упоминанием была опубликована британским изданием в день лунного затмения - 11 января 2020.

МИД выразил протест на визит Путина в аннексированный Крым

"Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", - говорится в новости.