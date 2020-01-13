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Daily Mail назвало Крым российским. Посольство просит исправить

Daily Mail назвало Крым российским. Посольство просит исправить (5 новостей)

«Посольство Украины в Британии просит издание Daily Mail исправить статью, в которой оккупированный Крым называют российским»

Британское издание Daily Mail назвало оккупированный Крым "российским". На это отреагировало посольство Украины в Соединенном Королевстве на своей странице в Facebook.

"Весь мир знает, что Крым - это Украина. Жаль, что Daily Mail сих пор - нет. Пожалуйста, сделайте необходимые исправления, чтобы не вводить в заблуждение своих читателей", - говорится в сообщении.

Так, статья с соответствующим упоминанием была опубликована британским изданием в день лунного затмения - 11 января 2020.

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"Небесное явление в селе Клиновка Симферопольского района Крыма, Россия", - говорится в новости.

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Главред Главред  ·  13.01.20, 14:43 Западные СМИ время от времени в своих публикациях относят украинский Крым к Российской Федерации. Так, британское издание Daily Mail угодило в крупный скандал. В статье о лунном затмении 11 января издание...
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  13.01.20, 15:20 Британское издание Daily Mail в подписи к одной из фотографий в своем материале назвало оккупированный Крым российским, посольство Украины в Великобритании попросило исправить эту ошибку. Об этом посольство…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  13.01.20, 15:28 Посольство Украины в Британии просит издание "Daily Mail" исправить статью, в которой оккупированный Крым называют российским.
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