Данилов: Кибероружие станет номером один в мире в следующие пять-десять лет (4 новости) «Сфера кибербезопасности является одним из приоритетов деятельности СНБО Украины»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов отметил, что защита информации и приборов для работы с ней является крайне важной, так как для киберпреступлений не существует границ.Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время встречи с американской делегацией заявил, что главной угрозой мировой безопасности в ближайшие 5-10 лет станет кибероружие. Об этом 14 декабря сообщила пресс-служба СНБО.

По его словам, киберзащита является одним из важнейших приоритетов совета и ключевой составляющей национальной безопасности.

"В следующие 5-10 лет кибероружие станет номером один в мире, даже ядерное оружие отойдет на второй план", - добавил Данилов.

Он отметил, что в глобализированном мире защита информации и приборов для работы с ней является крайне важной, так как для киберпреступлений не существует границ.

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Данилов сообщил, что в Аппарате СНБО ведется работа по созданию Национального координационного центра по кибербезопасности (НКЦК), который будет заниматься прогнозированием и обнаружением потенциальных и реальных киберугроз.

По словам заместителя секретаря СНБО Сергея Демедюка, в центре будут работать мощные эксперты, а сам НКЦК будет сотрудничать с аналогичными центрами стран-партнеров. Он также отметил, что необходимо усовершенствовать законодательную базу, которая регламентирует работу субъектов киберзащиты.

Члены делегации заявили, что Украина дает отпор хакерам, а Сенат США выделит $300 млн военной помощи и введет санкции против российской энергетики, чтобы продемонстрировать свою поддержку.

19 ноября Данилов заявлял, что Россия отрабатывает на Украине кибератаки, которые направит против Запада.

В СБУ сообщали, что в 2018 году отразили более 50 кибератак. Некоторые из них совершались с российских IP-адресов.