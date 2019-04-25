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Данилюк рассказал, кого Зеленский может назначить генпрокурором

Данилюк рассказал, кого Зеленский может назначить генпрокурором (4 новости)

«Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост»

Член команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Александр Данилюк заявил, что генпрокурор Юрий Луценко может вернуться к политической деятельности, если хочет, но пост главы Генпрокуратуры должен оставить.Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен быть уволен с этой должности, считают в команде кандидата в президенты, основателя и художественного руководителя студии "Квартал 95" Владимира Зеленского, который побеждает на президентских выборах. Об этом журналистам 25 апреля на мероприятии Европейской бизнес ассоциации сказал член команды кандидата, экс-министр финансов Александр Данилюк, пишет агентство "Интерфакс-Украина".

"Отдельная позиция по Юрию Луценко. Я понимаю, что сейчас есть колоссальное желание истеблишмента сохранить статус-кво. Но Владимир во время объявления результатов выборов сделал важное заявление: он считает, что Луценко человек прошлого. И он (Луценко. "ГОРДОН"), если хочет, [может] вернуться в политику, но точно [должен] уйти с поста генерального прокурора, куда должны прийти люди, которые проведут реальную реформу", сказал Данилюк.

Он добавил, что в Украине появилось много активистов, которые могли бы претендовать на этот пост.

"Много экспертов, неплохих людей, но мы ожидаем, что те, кто придет на эти должности, - это люди, которые будут менять систему, а система будет бороться. Я вижу людей, которые способны бороться... либо те, кто ранее был чиновником и боролся с системой, либо активисты... Достаточно людей, которые могут проявить себя на этой должности, имеют хорошую репутацию и серьезную поддержку общества". "У нас много антикоррупционных активистов... Я бы советовал бы, чтобы кто-то из активистов занял эту должность", сказал член команды канидидата.

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Каденция генерального прокурора составляет шесть лет. Луценко был назначен на эту должность 12 мая 2016 года.

В интервью изданию "theБабель", которое вышло 17 апреля, Луценко заявил, что намерен продолжать работать генпрокурором даже если президент Петр Порошенко не выиграет выборы.

Смена президента не является основанием для отставки генпрокурора. Но Зеленский 21 апреля заявил, что Луценко это "старая команда", и он в должности президента будет назначать новых людей.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.04.19, 12:03 Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  25.04.19, 12:03 Команда избранного президентом Украины Владимира Зеленского считает, что действующий Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко должен оставить свой пост.
Фокус Фокус  ·  25.04.19, 12:45 В штабе Владимира Зеленского уверены, что нынешний генпрокурор Украины Юрий Луценко должен покинуть свой пост.Такое мнени выразил экс-министр финансов Александр Данилюк на мероприятии Европейской бизнес…
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