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Gazeta.ua Gazeta.ua · · Обновлено в 00:14
· Дания · Работа · Строительство
Дания временно запретила строительство Северного потока-2 из-за нереста трески

Дания временно запретила строительство Северного потока-2 из-за нереста трески (6 новостей)

«Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит трубопровод, разрешила проводить работы в своих территориальных водах»

Власти Дании временно запретила строительные работы по прокладке газопровода "Северный поток-2", который принадлежит дочери российской компании Газпром.

Причина этого - нерест трески в Балтийском море, во время которого любые строительные работы не допускаются по экологическим причинам, сообщает Die Welt.

Нерест трески в Балтийском море продолжается в июле-августе. Таким образом, прокладка "Северного потока-2" может восстановиться уже в сентябре. На это надеется и Россия, которая в мае направила для этого свой трубоукладчик "Академик Черский".

В начале июля власти Дании позволила "Черскому" продолжать строительство "Северного потока-2". Сделать это позволили при условии, что строительство будут вести за пределами зоны, где нельзя использовать суда с якорным позиционированием, поскольку там есть затопленые запасы химического оружия.

"Северный поток-2" - вторая ветвь морского трубопровода, который Россия строит через Балтийское море от побережья России до побережья Германии.

С севера Германии газ из трубопровода должен поставляться в Центральную Европу, обеспечивая потребности Германии, Австрии, Чехии и ряда других стран.

В случае завершения строительства этого трубопровода Россия получила бы возможность полностью отказаться от традиционных путей поставки своего газа, в частности с помощью ГТС Украины.

Обновлено в 23:01 Причина этого - нерест трески в Балтийском море, во время которого любые строительные работы не допускаются по экологическим причинам, сообщает Die Welt.

Обновлено в 00:14

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Факты Факты  ·  25.07.20, 19:27 Дания последней из всех стран, в акватории которых проходит трубопровод, разрешила проводить работы в своих территориальных водах
Газета День Газета День  ·  25.07.20, 21:42 Российские трубоукладчики уже два месяца не могут возобновить строительство газопровода "Северный поток-2" в датских водах. Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм…
Украинская правда Украинская правда  ·  25.07.20, 21:57 Власти Дании запретили любые строительные работы в районе острова Борнхольм из-за нереста трески, поэтому строительство российского газопровода "Северный поток-2" смогут возобновить не раньше сентября.
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  25.07.20, 22:40 Дания временно запретила работы по строительству газопровода Северный поток-2 из-за нереста трески. Об этом сообщает NDR.Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важноеПо информации издания,…
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Канал 112 Канал 112  ·  26.07.20, 00:14
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