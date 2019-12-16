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Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс

Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс (5 новостей)

«Во время сбоя электронной системы пассажиров выручили жетоны»

В столичном метро в понедельник произошел сбой электронной работы турникетов, вследствие чего образовались большие очереди. Проблему уже ликвидировали, сообщает "УНН".

"Все турникеты работают в обычном порядке. Сбой системы оплаты был. Очереди большие — были. Сейчас все восстановлено. В обычном режиме все работает", - отметили в предприятии.

Также добавили, что карточка киевлянина и е-билет не работали на всех станциях, но уже все уладили.

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Как ранее сообщалось, в Киеве построили первый туннель для метро на Виноградарь.

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Факты Факты  ·  16.12.19, 20:35 Во время сбоя электронной системы пассажиров выручили жетоны
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  16.12.19, 22:22 Вечером, 16 декабря, в столичном метрополитене в "час пик" произошел сбой системы оплаты проезда, из-за чего в подземке образовались огромные очереди. Пассажиры не могли оплатить проезд с помощью мобильного…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 23:56 Вечером 16 декабря в работе электронной системы прохода в метро произошел масштабный сбой.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  16.12.19, 23:56 Вечером 16 декабря в работе электронной системы прохода в метро произошел масштабный сбой.
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