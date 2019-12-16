Давка и огромные очереди: в столичном метро произошел коллапс (5 новостей) «Во время сбоя электронной системы пассажиров выручили жетоны»

В столичном метро в понедельник произошел сбой электронной работы турникетов, вследствие чего образовались большие очереди. Проблему уже ликвидировали, сообщает "УНН".

"Все турникеты работают в обычном порядке. Сбой системы оплаты был. Очереди большие — были. Сейчас все восстановлено. В обычном режиме все работает", - отметили в предприятии.

Также добавили, что карточка киевлянина и е-билет не работали на всех станциях, но уже все уладили.

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Как ранее сообщалось, в Киеве построили первый туннель для метро на Виноградарь.