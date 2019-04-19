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Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция

Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция (5 новостей и 1 видео)

«Стадион так стадион. И этот день настал. Два кандидата, две сцены, две толпы сторонников»

19 апреля на Национальном комплексе «Олимпийский» в Киеве состоятся дебаты между кандидатами в президенты: представителем партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским и действующим Президентом Украины Петром Порошенко. В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19.00. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениями личности. Мы ведём текстовую трансляцию, где вы сможете прочесть все, о чем будут дискутировать кандидаты на пост Президента, а также сопутствующие новости по данной теме: Источник: 0564.ua

ФОТО К НОВОСТИ: «Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция»
Фото Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция
Фото Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция
Фото Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
048.ua 048.ua  ·  19.04.19, 16:18 19 апреля на Национальном комплексе &laquo;Олимпийский&raquo; в Киеве состоятся дебаты между кандидатами в президенты: представителем партии &laquo;Слуга народа&raquo; Владимиром Зеленским…
057.ua 057.ua  ·  19.04.19, 16:18 19 апреля на Национальном комплексе &laquo;Олимпийский&raquo; в Киеве состоятся дебаты между кандидатами в президенты: представителем партии &laquo;Слуга народа&raquo; Владимиром Зеленским…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  19.04.19, 17:19 Стадион так стадион. И этот день настал. Два кандидата, две сцены, две толпы сторонников.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.04.19, 18:30 19 апреля на НСК "Олимпийский" проходят дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского
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