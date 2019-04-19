Дебаты Порошенко и Зеленского на "Олимпийском": текстовая трансляция (5 новостей и 1 видео) «Стадион так стадион. И этот день настал. Два кандидата, две сцены, две толпы сторонников»

19 апреля на Национальном комплексе «Олимпийский» в Киеве состоятся дебаты между кандидатами в президенты: представителем партии «Слуга народа» Владимиром Зеленским и действующим Президентом Украины Петром Порошенко. В связи с усиленными мерами безопасности зрители допускаются на стадион по предварительной регистрации. Начало дебатов в 19.00. Рамки будут открыты на вход с 16.30, вход по спискам и удостоверениями личности. Мы ведём текстовую трансляцию, где вы сможете прочесть все, о чем будут дискутировать кандидаты на пост Президента, а также сопутствующие новости по данной теме: Источник: 0564.ua