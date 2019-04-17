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Голос.UA Голос.UA · · Обновлено в 14:21
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Дебаты Зеленского и Порошенко: "лег" сайт, на котором распространяются билеты

Дебаты Зеленского и Порошенко: "лег" сайт, на котором распространяются билеты (11 новостей)

«В штабе одного из кандидатов говорят, что билеты успели купить 12 тысяч человек»

Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК «Олимпийский». Об этом сообщает УНИАН. Желающие попасть на дебаты не могут получить билет, так как сайт, где распространяют пропуска в фан-зону, перестал загружаться. Сама загрузка происходит 15-20 минут, однако лимит для получения билета всего 15 минут. Аналогичные проблемы наблюдаются и на сайте debaty2019.org.ua, который вчера в видеообращении представил Владимир Зеленский. При попытке получить бесплатный билет в фан-зону выполняется переадресация с главной страницы сайта, однако на новой странице виден лишь белый экран. Отметим, ранее Порошенко предложил Зеленскому провести предвыборные дебаты на стадионе между 16:00 и 18:00 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя. У Зеленского настаивают на проведении дебатов на стадионе между 19:00 и 22:00. До того сообщалось, что первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта 2019 года. В ЦИК заявили 1 апреля, что начали готовиться ко второму туру выборов. Во второй тур выходят кандидаты П.Порошенко и В.Зеленский. 3 апреля сообщалось, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского вызвала кандидата в президенты Украины и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты и запустила на странице в Facebook обратный отсчет. До того в команде Порошенко предложили В.Зеленскому перед вторым туром выборов провести публичные дебаты. До того кандидаты условились сдать анализы, чтобы выяснить, есть ли в организмах политиков следы алкоголя и наркотиков. И Порошенко, и Зеленский сдали анализы в пятницу, 5 апреля. Позже П.Порошенко предложил провести дебаты кандидатов 14 апреля, а В.Зеленский – 19 апреля. 2 тур выборов президента Украины ориентировочно состоится 21 апреля 2019 года.

Обновлено в 14:03 Супруга Владимира Зеленского рассказала о том, как ее муж готовится к предвыборным дебатам и набирается политического опыта.

Обновлено в 14:21

ФОТО К НОВОСТИ: «Дебаты Зеленского и Порошенко: "лег" сайт, на котором распространяются билеты»
Фото Зеленский анонсировал возможность бесплатно попасть на дебаты, заказав электронный билет на специальном сайте – по два на одного человека
Фото Дебаты Зеленского и Порошенко. Перестал работать сайт, который распространяет билеты
Фото Дебаты Зеленского и Порошенко: сайты с билетами "легли" уже через несколько часов
Фото Дебаты Зеленского и Порошенко: "лег" сайт, на котором распространяются билеты
Фото Дебаты на Олимпийском: сайты по продажам билетов "легли"
Фото Произошел сбой в работе сайта по продажам билетов на дебаты Зеленского и Порошенко
Фото Нужны ли Зеленскому дебаты с Порошенко - супруга кандидата/Елена Зеленская рассказала о подготовке своего мужа к предвыборным дебатам
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  17.04.19, 07:17 Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении с НСК "Олимпийский" анонсировал возможность попасть на его дебаты с действующим президентом Петром Порошенко 19 апреля.
ТСН ТСН  ·  17.04.19, 09:34 Уже за несколько часов после открытия сайта, его работа практически остановилась.
Униан Униан  ·  17.04.19, 10:02 Желающие попасть на дебаты не могут получить билет, так как сайт, где распространяют пропуска в фан-зону, перестал загружаться.
Главред Главред  ·  17.04.19, 10:44 Владимир Зеленский и Петр Порошенко / коллаж УНИАН В утренние часы среды, 17 апреля, перестал в должном режиме функционировать сайт, на котором распространяются билеты на грядущие дебаты двух кандидатов,...
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  17.04.19, 10:48 Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  17.04.19, 12:19 Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами... Сообщение Дебаты Зеленского и Порошенко: сайты с билетами «легли» уже через несколько…
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  17.04.19, 12:35 В штабе одного из кандидатов говорят, что билеты успели купить 12 тысяч человек.
Facenews Facenews  ·  17.04.19, 13:41 На странице в соцсети Фейсбук сообщества "Порошенко2019" анонсированы дебаты между действующим президентом Украины Петром Порошенко и его соперником во втором туре выборов шоуменом Владимиром Зеленским…
Апостроф Апостроф  ·  17.04.19, 14:03 Супруга Владимира Зеленского рассказала о том, как ее муж готовится к предвыборным дебатам и набирается политического опыта.
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