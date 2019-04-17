Дебаты Зеленского и Порошенко: "лег" сайт, на котором распространяются билеты

Утром 17 апреля возникли проблемы в работе сайта, где распространяют билеты на дебаты между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским, которые должны состояться 19 апреля в 19:00 на НСК «Олимпийский». Об этом сообщает УНИАН. Желающие попасть на дебаты не могут получить билет, так как сайт, где распространяют пропуска в фан-зону, перестал загружаться. Сама загрузка происходит 15-20 минут, однако лимит для получения билета всего 15 минут. Аналогичные проблемы наблюдаются и на сайте debaty2019.org.ua, который вчера в видеообращении представил Владимир Зеленский. При попытке получить бесплатный билет в фан-зону выполняется переадресация с главной страницы сайта, однако на новой странице виден лишь белый экран. Отметим, ранее Порошенко предложил Зеленскому провести предвыборные дебаты на стадионе между 16:00 и 18:00 19 апреля, а затем принять участие на дебатах в студии Общественного вещателя. У Зеленского настаивают на проведении дебатов на стадионе между 19:00 и 22:00. До того сообщалось, что первый тур выборов президента Украины состоялся 31 марта 2019 года. В ЦИК заявили 1 апреля, что начали готовиться ко второму туру выборов. Во второй тур выходят кандидаты П.Порошенко и В.Зеленский. 3 апреля сообщалось, что команда кандидата в президенты Владимира Зеленского вызвала кандидата в президенты Украины и действующего президента Украины Петра Порошенко на дебаты и запустила на странице в Facebook обратный отсчет. До того в команде Порошенко предложили В.Зеленскому перед вторым туром выборов провести публичные дебаты. До того кандидаты условились сдать анализы, чтобы выяснить, есть ли в организмах политиков следы алкоголя и наркотиков. И Порошенко, и Зеленский сдали анализы в пятницу, 5 апреля. Позже П.Порошенко предложил провести дебаты кандидатов 14 апреля, а В.Зеленский – 19 апреля. 2 тур выборов президента Украины ориентировочно состоится 21 апреля 2019 года.

Обновлено в 14:03 Супруга Владимира Зеленского рассказала о том, как ее муж готовится к предвыборным дебатам и набирается политического опыта.

Обновлено в 14:21