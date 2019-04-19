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РБК Украина РБК Украина · · Обновлено в 22:21
Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция

Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция (7 новостей и 1 видео)

«На НСК Олимпийский 19 апреля прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал на дебаты с Петром Порошенко на продолжение дебатов на "Суспільному". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сегодня состоялись дебаты между кандидатами на НСК "Олимпийский". После них Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на "Суспільному".

В частности, в ходе дебатов,Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона. В свою очередь, Порошенко заявил, что ни один из его друзей не имел отношения к коррупции.

Также Владимир Зеленский, в ходе дебатов, заявил, что Украина идет в Европу.

Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты
Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты

"Украина выбрала путь в Европу. Украинцы заплатили большую цену: это жизнь наших людей. Вы не пророк и я не Моисей, мы не можем куда вести Украину. Украина идет в Европу. А Вы, как гарант, должны защищать, и я, если я буду, буду защищать европейский выбор украинцев", - заявил Зеленский.

Обновлено в 21:51 Президентские ​дебаты не принесли ничего нового украинскому обществу. Это было классное шоу, в котором не было содержательности.

Обновлено в 22:21 На НСК "Олимпийский" 19 апреля прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского

ФОТО К НОВОСТИ: «Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция»
Фото Дебаты года: появились фото с НСК Олимпийский
Фото Зеленский не приехал на дебаты на "Суспільному"
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ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  19.04.19, 18:51 На НСК Олимпийский в Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Владимира Зеленского и Петра Порошенко. Текстовую трансляцию и новости от корреспондентов LIGA.net читайте тут.Как сообщил ранее глава…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  19.04.19, 18:51 На НСК "Олимпийский" проходят дебаты между кандидатами в Президенты Украины Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.
ForUm ForUm  ·  19.04.19, 19:00 На НСК «Олимпийский» в Киеве проходят дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.На стадионе установлены две сцены, одна напротив другой.Ведут дебаты журналисты…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  19.04.19, 19:45 На киевском стадионе НСК Олимпийский в пятницу, 19 апреля, проходят дебаты между двумя кандидатами в президенты Украины – Петром Порошенко и Владимиром Зеленским. Korrespondent.net представляет фото подготовки…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Апостроф Апостроф  ·  19.04.19, 21:51 Президентские ​дебаты не принесли ничего нового украинскому обществу. Это было классное шоу, в котором не было содержательности.
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  19.04.19, 22:21 На НСК "Олимпийский" 19 апреля прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского
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