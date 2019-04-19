Кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал на дебаты с Петром Порошенко на продолжение дебатов на "Суспільному". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Отметим, что сегодня состоялись дебаты между кандидатами на НСК "Олимпийский". После них Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на "Суспільному".
В частности, в ходе дебатов,Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона. В свою очередь, Порошенко заявил, что ни один из его друзей не имел отношения к коррупции.
Также Владимир Зеленский, в ходе дебатов, заявил, что Украина идет в Европу.
"Украина выбрала путь в Европу. Украинцы заплатили большую цену: это жизнь наших людей. Вы не пророк и я не Моисей, мы не можем куда вести Украину. Украина идет в Европу. А Вы, как гарант, должны защищать, и я, если я буду, буду защищать европейский выбор украинцев", - заявил Зеленский.
Обновлено в 21:51 Президентские дебаты не принесли ничего нового украинскому обществу. Это было классное шоу, в котором не было содержательности.
Обновлено в 22:21 На НСК "Олимпийский" 19 апреля прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского