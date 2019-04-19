Дебаты Зеленского и Порошенко на Олимпийском: видеотрансляция (7 новостей и 1 видео) «На НСК Олимпийский 19 апреля прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского»

Кандидат в президенты Владимир Зеленский не приехал на дебаты с Петром Порошенко на продолжение дебатов на "Суспільному". Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Отметим, что сегодня состоялись дебаты между кандидатами на НСК "Олимпийский". После них Порошенко пригласил Зеленского продолжить дебаты на "Суспільному".

В частности, в ходе дебатов,Зеленский заявил, что олигарх Игорь Коломойский будет нести ответственность в случае нарушения закона. В свою очередь, Порошенко заявил, что ни один из его друзей не имел отношения к коррупции.

Также Владимир Зеленский, в ходе дебатов, заявил, что Украина идет в Европу.

Порошенко позвал Зеленского продолжить дебаты

"Украина выбрала путь в Европу. Украинцы заплатили большую цену: это жизнь наших людей. Вы не пророк и я не Моисей, мы не можем куда вести Украину. Украина идет в Европу. А Вы, как гарант, должны защищать, и я, если я буду, буду защищать европейский выбор украинцев", - заявил Зеленский.

Обновлено в 21:51 Президентские ​дебаты не принесли ничего нового украинскому обществу. Это было классное шоу, в котором не было содержательности.

Обновлено в 22:21 На НСК "Олимпийский" 19 апреля прошли дебаты кандидатов в президенты Украины Петра Порошенко и Владимира Зеленского