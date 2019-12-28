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Капитал Капитал · · Обновлено в 17:45
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Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду

Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду (7 новостей)

«Децентрализация неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей - представитель Зеленского в Конституционном суде»

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Об этом заявил народный депутат, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский в комментарии «Интерфакс-Украина» «Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных громад, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности», — сообщил он.

Обновлено в 17:41 Президент Владимир Зеленский внес в Раду новый проект закона о децентрализации власти. Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет Интерфакс-Украина. Законопроект предполагается внесение изменений в Конституцию Украины. По словам Вениславского, новый проект – усовершенствованный и учитывает наиболее важные предложения со стороны…

Обновлено в 17:45 "Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных общин, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа.

ФОТО К НОВОСТИ: «Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду»
Фото Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду
Фото Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти
Фото Зеленский направил в Раду новый законопроект о децентрализации
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  28.12.19, 16:32 Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти
Телеграф Телеграф  ·  28.12.19, 16:34 Президент направил в парламент новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию по децентрализации власти.
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  28.12.19, 16:51 Президент Украины Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию страны относительно децентрализации власти, сообщил агентству "Интерфакс-Украина"…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  28.12.19, 17:12 Децентрализация неотвратима, мы сделаем эту реформу настоящей - представитель Зеленского в Конституционном суде.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Фокус Фокус  ·  28.12.19, 17:41 Президент Владимир Зеленский внес в Раду новый проект закона о децентрализации власти. Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет Интерфакс-Украина. Законопроект предполагается…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  28.12.19, 17:45 Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду усовершенствованный законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Об этом рассказал нардеп, член комиссии…
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