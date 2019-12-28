Децентрализация власти: Зеленский направил законопроект в Раду

Президент Владимир Зеленский направил в Верховную Раду новый законопроект о внесении изменений в Конституцию относительно децентрализации власти. Об этом заявил народный депутат, член комиссии по вопросам правовой реформы при президенте и представитель Зеленского в Конституционном Суде Федор Вениславский в комментарии «Интерфакс-Украина» «Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных громад, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа. В результате, президент направил в парламент новый усовершенствованный проект с учетом наиболее важных предложений со стороны местного самоуправления и общественности», — сообщил он.

Обновлено в 17:41 Президент Владимир Зеленский внес в Раду новый проект закона о децентрализации власти. Об этом сообщил представитель президента в КСУ Федор Вениславский, пишет Интерфакс-Украина. Законопроект предполагается внесение изменений в Конституцию Украины. По словам Вениславского, новый проект – усовершенствованный и учитывает наиболее важные предложения со стороны…

Обновлено в 17:45 "Несколько недель проходили содержательные и горячие дискуссии по законопроекту изменений в Конституцию, который делает децентрализацию реальной. Прежде всего, важно было услышать позицию местных общин, ради способности и будущего развития которых, собственно, и делается реформа.