"Дэдпулу 3" быть: Райан Рейнольдс подтвердил продолжение супергеройской комедии

Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части ленты Дэдпул. Об этом актер рассказал в эфире шоу Live With Kelly and Ryan, сообщает Screen Rent.

Рейнольдс рассказал, что он вместе с командой из Marvel работает над третьей частью фильма. Подробностей об эксцентричном супергерое Дэдпуле или сюжете новой ленты он не раскрыл.

По словам актера Marvel - это как высшая лига и "это своего рода сумасшествие". Отметим, что официального подтверждения от киностудии о съемках фильма еще не было.

Marvel начала работу над третьей частью Дэдпула после слияния Disney и 21st Century Fox, снявшей первые две части.

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Ранее сообщалось, что трейлер нового боевика с Рейнольдсом стал хитом. Также Корреспондент писал о том, что Райан Рейнольдс и Лайвли показали фото с новорожденным ребенком.

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