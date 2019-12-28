  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. "Дэдпулу 3" быть: Райан Рейнольдс подтвердил продолжение супергеройской комедии
Общество
Корреспондент.net Корреспондент.net ·
"Дэдпулу 3" быть: Райан Рейнольдс подтвердил продолжение супергеройской комедии

"Дэдпулу 3" быть: Райан Рейнольдс подтвердил продолжение супергеройской комедии (4 новости)

«Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части Дэдпула»

Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части ленты Дэдпул. Об этом актер рассказал в эфире шоу Live With Kelly and Ryan, сообщает Screen Rent.

Рейнольдс рассказал, что он вместе с командой из Marvel работает над третьей частью фильма. Подробностей об эксцентричном супергерое Дэдпуле или сюжете новой ленты он не раскрыл.

По словам актера Marvel - это как высшая лига и "это своего рода сумасшествие". Отметим, что официального подтверждения от киностудии о съемках фильма еще не было.

Marvel начала работу над третьей частью Дэдпула после слияния Disney и 21st Century Fox, снявшей первые две части.

Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод
Зеленский призвал построить на Прикарпатье мусороперерабатывающий завод

Ранее сообщалось, что трейлер нового боевика с Рейнольдсом стал хитом. Также Корреспондент писал о том, что Райан Рейнольдс и Лайвли показали фото с новорожденным ребенком.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
MIGnews MIGnews  ·  28.12.19, 15:51 Популярный голливудский актер Райан Рейнольдс рассказал в эфире шоу "Live With Kelly and Ryan", что фанатов ожидает третья часть фильма об эксцентричном супергерое Дэдпуле.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  28.12.19, 17:40 Канадский актер, который исполнил роль персонажа комиксов Marvel, признался, что третья часть самой успешной картины о персонажах со сверхчеловеческими силами находится в разработке. Райан Рейнольдс рассказал,…
Телеграф Телеграф  ·  28.12.19, 17:59 Райан Рейнольдс подтвердил выход третьей части "Дэдпула".
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
&quot;Дэдпулу 3&quot; быть: Райан Рейнольдс подтвердил продолжение супергеройской комедии

"Дэдпулу 3" быть: Райан Рейнольдс подтвердил продолжение супергеройской комедии
Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений

Уходящий год оказался самым теплым за всю историю наблюдений
Можно с антибиотиками: Супрун шокировала новыми фактами об алкоголе

Можно с антибиотиками: Супрун шокировала новыми фактами об алкоголе
Покушение на убийство: суд продлил арест участнице АТО Пуме-Грищенко

Покушение на убийство: суд продлил арест участнице АТО Пуме-Грищенко
Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол

Стало известно, во сколько украинцам обойдется новогодний стол
Наталка Карпа родила первенца

Наталка Карпа родила первенца
Стала известна причина смерти Галины Волчек

Стала известна причина смерти Галины Волчек
Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим

Госслужба по чрезвычайным ситуациям перешла на усиленный режим
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Нокаут, нокдаун или ножевое?&quot;: Усик встретился с агрессивным тяжеловесом на Лиге смеха

"Нокаут, нокдаун или ножевое?": Усик встретился с агрессивным тяжеловесом на…
NASA показала снимки &quot;космической рождественской елки&quot;

NASA показала снимки "космической рождественской елки"
Воткнул крест в горло: во Франции мужчина убил священника-педофила

Воткнул крест в горло: во Франции мужчина убил священника-педофила
Журналистов не пустят на обмен пленными с боевиками – ООС

Журналистов не пустят на обмен пленными с боевиками – ООС
3D-печать костей и рюкзак с экраном: какие украинские стартапы отправятся в Кремниевую долину

3D-печать костей и рюкзак с экраном: какие украинские стартапы отправятся…
&quot;Не прощу!&quot; В сети раскопали &quot;компромат&quot; на Рябошапку, потребовавшего отпустить экс-&quot;беркутовцев&quot;

"Не прощу!" В сети раскопали "компромат" на Рябошапку, потребовавшего отпустить…
В возрасте 73 лет в США умерла известная актриса из фильма «Лолита»

В возрасте 73 лет в США умерла известная актриса из…
Иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине

Иностранные туристы увеличили свои расходы в Украине
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.