"Деградация 21 века" - Леся Никитюк разочаровала фанатов откровенным фото

Этим летом Лесе Никитюк не до отдыха – она снимается в череде новых проектов, котрые выйдут на экраны уже осенью, и буквално живет на съемочной площадке.Пару недель назад украинская телеведущая начала работу над новым тревел-шоу, посвященному путешествиям по Украине, с забавным названием "LeМаршрутка". Поклонники Леди Ле давно просили ее вернуться в программу "Орел и Решка", благодарая которой она стала народной любимицей, и теледива решила прислушаться к фанам. Она снова в деле и готова рассказывать о путешествиях из первых уст, но теперь снимается в похожем формате для "Нового канала"! А пока зрители замерли в ожидании, Леся решила подбросить им повод для обсуждений.

На страничке в Instagram Леди Ле опубликовала провокативное фото в бикини. Ведущая продемонстрировала на камеру идеально гладкие упругие ягодицы в купальнике кислотного цвета с трендовым принтом анималье.

"Пока мы снимаем проект, о котором мечтали 3 года... можете пообсуждать природу на фото", - с юмором подписала Леся откровенный кадр.

Леся Никитюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

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И комментарии подписчиков не заставили себя долго ждать! Пользователи сети принялись активно обсуждать формы Леси и восхищаться ее аппетитной фигурой. Некоторые даже предложили заменить выражение, успевшие стать стойким, "попа как у Ким" на "попа как у Ле". Конечно, нашлись и те, кто раскритиковал звезда из-за излишней откровенности, но они оказались в меньшинстве.

Скриншот комментариев

Даже звездные коллеги не удержались от комплиментов. "Леся, такую красоту нечего прятать!" - заявила популярная украинская телеведущая Валерия Крук (Кульбаба).

Скриншот комментариев

"Какая красивая гладкая попа у вас. Идеальная фигура!", "Неплохой орешек", "Шикарно ..и горизонт не завален", "Як завжди гарна", "Во вот это жара!", "Очень улетная фотка. Так держать", "Бомба, Классная попа!", "С разных сторон Леся хороша", - писали фолловеры.

Скриншот комментариев

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