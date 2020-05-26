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Дело экс-главы НАПК Корчак закрыли из-за сроков давности

Дело экс-главы НАПК Корчак закрыли из-за сроков давности (4 новости)

«Высший антикоррупционный суд закрыл производство о недекларировании экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак»

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) закрыл дело бывшей главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак. Дело закрыто в связи с истечением сроков давности.

Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.

Сообщается, что сегодня прошло судебное заседание по обвинению Корчак в недостоверном декларировании.

"22 мая 2020 обвиняемая подала в суд ходатайство об освобождении ее от уголовной ответственности и прекращении дела в связи с истечением сроков давности, прокурор не возражал против указанного ходатайства", - говорится в сообщении.

Также подчеркивается, что сроки привлечения к уголовной ответственности закончились еще в апреле 2020 года. В противном случае Корчак грозил штраф до 51 тысячи гривен за сокрытие имущества или наказание в виде общественных работ.

Уголовное дело касалось покупки автомобиля стоимостью более полумиллиона гривен. Автомобиль покупала ее свекровь, однако фактически транспортное средство находилось в с...

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Украинская правда Украинская правда  ·  26.05.20, 18:22 Высший антикоррупционный суд закрыл производство о недекларировании экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак.
УНН УНН  ·  26.05.20, 18:37 Высший антикоррупционный суд закрыл уголовное производство по обвинению экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Натальи Корчак в связи с истечением сроков давности. Об этом…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  26.05.20, 18:40   Дело против экс-главы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталии Корчак о недостоверном декларировании закрыли, решение принял Высший антикоррупционный суд, об этом свидетельствует…
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