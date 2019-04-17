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Дело Гандзюк: подозреваемый Павловский не явился в суд по состоянию здоровья

Дело Гандзюк: подозреваемый Павловский не явился в суд по состоянию здоровья (4 новости)

«Судебное заседание перенесли на 18 апреля»

Сегодня в суде адвокат подозреваемого в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк Игоря Павловского заявил, что его подзащитного нельзя держать под стражей, потому что 4 апреля была изменена статья инкриминируемого Павловскому преступления – с совершения тяжкого преступления на его укрывательство.Один из подозреваемых в организации убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк, экс-помощник нардепа от Блока Петра Порошенко Николая Паламарчука Игорь Павловский сегодня отказался принять участие в судебном заседании по изменению меры пресечения по состоянию здоровья. Об этом сообщает "Громадське".

На заседание также не явился прокурор по делу.

Адвокат Павловского в суде заявил, что его подзащитного нельзя держать под стражей, потому что тот "не ходит". Он добавил, что 4 апреля была изменена статья инкриминируемого Павловскому преступления с совершения тяжкого преступления на его укрывательство, что также говорит о том, что он не должен находиться под арестом.

Заседание перенесли на 14.00 18 апреля.

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Сегодня активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили, что Павловского выпустят из-под стражи потому, что ему выбрали более легкую статью обвинения.

8 апреля активисты инициативы "Кто заказал Катю Гандзюк?" сообщили, что подозреваемого Павловского хотят выпустить под домашний арест.

Гандзюк облили серной кислотой утром 31 июля 2018 года возле подъезда ее дома в Херсоне. Она получила химические ожоги более 30% тела, кислота попала на спину, голову, руку, а также в глаз. 4 ноября активистка умерла. Расследованием преступления занимается Служба безопасности Украины.

По этому делу арестовали, кроме Павловского, Сергея Торбина, Владимира Васяновича, Вячеслава Вишневского, Виктора Горбунова и Никиту Грабчука. Последний, по версии следствия, облил активистку кислотой. Еще один подозреваемый, Алексей Левин, находится в розыске, по предварительной информации, он скрывается в Доминиканской Республике. Генпрокурор называл его ключевым фигурантом дела.

Согласно схеме, продемонстрированной 11 февраля Луценко, Мангер заказал и частично оплатил нападение на Гандзюк, а Павловский был посредником искал организатора нападения.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  17.04.19, 16:33 Судебное заседание по изменению меры пресечения фигуранту дела об убийстве Катерины Гандзюк Игорю Павловскому не состоялось. Рассмотрение вопроса перенесли на завтра.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  17.04.19, 16:35 Судебное заседание перенесли на 18 апреля.
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  17.04.19, 17:57 Подозреваемый в организации убийства советника городского головы Херсона Екатерины Гандзюк, Игорь Павловский, не пришел на суд по изменению меры пресечения по состоянию здоровья. Также не явился прокурор.
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