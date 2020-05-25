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Дело Гандзюк: Суд продлил арест Левину еще на два месяца

Дело Гандзюк: Суд продлил арест Левину еще на два месяца (6 новостей)

«В прокуратуре озвучили опасения»

Подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину продлили арест. Он будет находиться под стражей еще два месяца.

Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, передает "Громадське".

Прокурор сообщил, что Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания СБУ из-за риска побега, давления на свидетелей, сокрытия, уничтожения или искажения доказательств.

По словам адвокатов, эти риски не обоснованы. Защита просила избрать меру пресечения с возможности внесения залога.

Так, суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.

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Факты Факты  ·  25.05.20, 17:12 В прокуратуре озвучили опасения
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.05.20, 19:02   Подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину продлили арест. Об этом сообщил источник в Офисе Генерального прокурора, пишет РБК-Украина.   Левин будет…
Подробности Подробности  ·  25.05.20, 19:55 Алексею Левину, которого подозревают в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк, продлили арест.
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  25.05.20, 20:00 Подозреваемый в организации нападения на активстку будет изучать материалы дела под стражей.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
УНН УНН  ·  25.05.20, 20:03 Печерский районный суд Киева продлил содержание под стражей ветерану АТО и музыканту Андрею "Riffmaster" Антоненко, которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.Суд…
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