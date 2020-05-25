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Дело Гандзюк: Суд продлил арест Левину еще на два месяца (6 новостей) «В прокуратуре озвучили опасения»

Подозреваемому в организации нападения на херсонскую активистку Екатерину Гандзюк Алексею Левину продлили арест. Он будет находиться под стражей еще два месяца.

Об этом сообщил прокурор по делу Андрей Сенюк и адвокат Левина Игорь Мокин, передает "Громадське".

Прокурор сообщил, что Левина просили оставить под стражей именно в изоляторе временного содержания СБУ из-за риска побега, давления на свидетелей, сокрытия, уничтожения или искажения доказательств.

По словам адвокатов, эти риски не обоснованы. Защита просила избрать меру пресечения с возможности внесения залога.

Так, суд рассмотрел обе стороны и оставил Левина под стражей до июля без возможности внесения залога.