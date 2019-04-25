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Дело Гандзюк: у дома Луценко жгут фаеры

Дело Гандзюк: у дома Луценко жгут фаеры (7 новостей)

«Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за... Сообщение Под домом Луценко протестуют…»

Сегодня активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» намерены провести акцию возле дома генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщается на странице инициативы в социальной сети Facebook, передает «УНИАН». Активисты убеждены, что Луценко саботирует дело Гандзюк и обманывает общественность относительно обстоятельств этого дела. «Изменение подозрения и облегчения статьи обвинения заказчику убийства Гандзюк - Владиславу Мангеру ни с кем не согласовывались. Заявления Юрия Луценко, Ларисы Сарган и спикера Лысенко - бред», - считают активисты. «Литр серной кислоты и поражение большого количества кожи глубокими химическими ожогами - это смерть. Гарантированная смерть. Более гарантированная, чем смерть от выстрела в грудь. В отличие от умственно отсталого генерального прокурора, Владислав Мангер знал и знает, что такое кислота, и хотел, чтобы Катя не просто умерла, а чтобы Катя страдала перед смертью. И Мангер за это преступление будет наказан», - говорится в сообщении. «Убийство есть убийство, и никогда убийство серной кислотой не станет «избиением» или «тяжкими телесными». Обвинение заказчиков убийства в заказе «тяжких телесных» - это нонсенс и одновременно еще одна причина напомнить, кто управляет сейчас Генеральной прокуратурой и кому время навсегда исчезнуть с политической карты мира вместе с заказчиками убийства Екатерины Гандзюк», - заявляют активисты и добавляют: «Других комментариев сегодня не будет. Будут действия». «Вы сами видите, куда все летит, и чья в этом вина. Вчера генпрокурор Юрий Луценко был достаточно красноречивым в комментариях под постами в фейсбуке. Но мы думаем, что соцсети - это не способ общения двух сторон, которые хотят достичь взаимопонимания. Итак, мы едем в гости к генпрокурору. На 21:00 собираемся в с. Стоянка, ул. Осенняя, 35. Надеемся, Юрий Витальевич уже будет дома, поужинает и будет время и вдохновение объяснить, что значат последние комментарии в СМИ и изменение подозрения заказчику убийства Кати Гандзюк Владиславу Мангеру», - суммируют активисты. Также сообщалось, по мнению политолога, дело Гандзюк сыграет важную роль на парламентских выборах.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Гандзюк: у дома Луценко жгут фаеры»
Фото Убийство Гандзюк: активисты снова собрались на акцию возле дома Луценко
Фото Убийство Гандзюк: под домом Луценко активисты зажгли фаеры
Фото Дело Гандзюк: у дома Луценко жгут фаеры
Фото Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк
Фото Под домом Луценко зажгли фаеры: люди протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве Гандзюк
Фото Убийство Гандзюк: Под домом Луценко зажгли фаеры
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РБК Украина РБК Украина  ·  25.04.19, 21:50 Под домом генерального прокурора Украины Юрия Луценко активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства общественной активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает корреспондент…
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  25.04.19, 22:19 Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк, сообщает РБК-Украина.…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.04.19, 22:39 Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  25.04.19, 22:39 Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования убийства активистки Екатерины Гандзюк. Об этом сообщает…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Хвиля Хвиля  ·  25.04.19, 22:49 Под домом генерального прокурора Юрия Луценко вечером в четверг, 25 апреля, активисты проводят акцию из-за... Сообщение Под домом Луценко протестуют против смягчения обвинений подозреваемым в убийстве…
Комментарии Комментарии  ·  25.04.19, 23:03 Участники акции зажгли фаеры и развесили баннеры с надписями "Кто заказал Катю Гандзюк" Под домом генерального прокурора Украины Юрия Луценко активисты проводят акцию из-за отсутствия результатов расследования…
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