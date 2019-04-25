Дело Гандзюк: у дома Луценко жгут фаеры

Сегодня активисты инициативы «Кто заказал Катю Гандзюк?» намерены провести акцию возле дома генерального прокурора Юрия Луценко. Об этом сообщается на странице инициативы в социальной сети Facebook, передает «УНИАН». Активисты убеждены, что Луценко саботирует дело Гандзюк и обманывает общественность относительно обстоятельств этого дела. «Изменение подозрения и облегчения статьи обвинения заказчику убийства Гандзюк - Владиславу Мангеру ни с кем не согласовывались. Заявления Юрия Луценко, Ларисы Сарган и спикера Лысенко - бред», - считают активисты. «Литр серной кислоты и поражение большого количества кожи глубокими химическими ожогами - это смерть. Гарантированная смерть. Более гарантированная, чем смерть от выстрела в грудь. В отличие от умственно отсталого генерального прокурора, Владислав Мангер знал и знает, что такое кислота, и хотел, чтобы Катя не просто умерла, а чтобы Катя страдала перед смертью. И Мангер за это преступление будет наказан», - говорится в сообщении. «Убийство есть убийство, и никогда убийство серной кислотой не станет «избиением» или «тяжкими телесными». Обвинение заказчиков убийства в заказе «тяжких телесных» - это нонсенс и одновременно еще одна причина напомнить, кто управляет сейчас Генеральной прокуратурой и кому время навсегда исчезнуть с политической карты мира вместе с заказчиками убийства Екатерины Гандзюк», - заявляют активисты и добавляют: «Других комментариев сегодня не будет. Будут действия». «Вы сами видите, куда все летит, и чья в этом вина. Вчера генпрокурор Юрий Луценко был достаточно красноречивым в комментариях под постами в фейсбуке. Но мы думаем, что соцсети - это не способ общения двух сторон, которые хотят достичь взаимопонимания. Итак, мы едем в гости к генпрокурору. На 21:00 собираемся в с. Стоянка, ул. Осенняя, 35. Надеемся, Юрий Витальевич уже будет дома, поужинает и будет время и вдохновение объяснить, что значат последние комментарии в СМИ и изменение подозрения заказчику убийства Кати Гандзюк Владиславу Мангеру», - суммируют активисты. Также сообщалось, по мнению политолога, дело Гандзюк сыграет важную роль на парламентских выборах.