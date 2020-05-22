Дело Грымчака направили в суд (8 новостей) «Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества»

Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его «помощником» завершено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Действия обоих обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

«Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл. США. Как заверил экс-чиновник, эта сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия и другие», – говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в процессе реализации этой коррупционной схемы, у экс-чиновника появился повод реализовать еще одну. «Он узнал от представителя физического лица о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу физического лица. В ответ заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за 100 тыс. долл. США вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда для принятия соответствующего решения», – отметили в Бюро.

«В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс. долл. США. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл. США, заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой. 14 августа 2019 бывший чиновник получил от представителя ООО часть средств из обусловленного 1 млн долл. США - 450 тыс. долл. США - за якобы решение земельного вопроса и второй транш - 30 тыс. долл. США - за разрешение вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его «помощника», привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали», – сообщили в НАБУ.

3 апреля следствие открыло подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Обновлено в 12:36 Действия Грымчака и его «помощника» квалифицированы по статьям о мошенничестве, подстрекательстве к завершению покушения на предоставление взятки служебным лицам.

Обновлено в 12:48 Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака и его помощника направлен в Высший антикоррупционный суд. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по статьям Мошенничество (ч.4 ст.190 УК), Подстрекательство на предоставление неправомерной выгоды (ч.3, ч.4. ст.369 УК).