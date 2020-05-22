  1. Главная
  2. Новости
  3. Дело Грымчака направили в суд
ForUm ForUm · · Обновлено в 12:48
Дело Грымчака направили в суд

Дело Грымчака направили в суд (8 новостей)

«Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества»

Расследование по факту мошенничества и подстрекательства к предоставлению неправомерной выгоды бывшим заместителем министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрием Грымчаком и его «помощником» завершено. Обвинительный акт направили в суд для рассмотрения по существу, сообщили ForUm’у в пресс-службе Национального антикоррупционного бюро.

Действия обоих обвиняемых квалифицированы по ч. 4 ст. 190 (мошенничество) ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15 ч. 3 ст. 369; ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 369 (подстрекательство к завершенному покушению на предоставление неправомерной выгоды должностным лицам) Уголовного кодекса Украины.

Как установило следствие, представитель интересов частного ООО во время общения с заместителем министра по вопросам ВОТ рассказал ему о прохождении обществом сложной процедуры согласования разрешительных документов на осуществление строительных работ на земельных участках в Киеве.

«Узнав об этом, заместитель министра предложил свои «услуги» по обеспечению согласования проектной документации за денежное вознаграждение в размере 1 млн долл. США. Как заверил экс-чиновник, эта сумма якобы должна быть распределена между руководителями и должностными лицами исполнительных органов власти, среди которых: Министерство культуры Украины, Министерство юстиции Украины, Украинский государственный институт культурного наследия и другие», – говорится в сообщении.

По данным НАБУ, в процессе реализации этой коррупционной схемы, у экс-чиновника появился повод реализовать еще одну. «Он узнал от представителя физического лица о другой проблеме, связанной с рассмотрением гражданского дела о взыскании долга с другого частного предприятия в пользу физического лица. В ответ заместитель министра по вопросам ВОТ сообщил, что за 100 тыс. долл. США вознаграждения, используя свои связи, сможет обеспечить принятие необходимого судебного решения. По словам чиновника, он якобы должен был обратиться к заместителю генерального прокурора, чтобы последняя повлияла на главу Кассационного гражданского суда (в составе Верховного суда), который, в свою очередь, может повлиять на судей этого же суда для принятия соответствующего решения», – отметили в Бюро.

«В дальнейшем сумму неправомерной выгоды уменьшили до 80 тыс. долл. США. После получения первой ее части, в сумме 50 тыс. долл. США, заместитель министра и его «помощник» распределили средства между собой. 14 августа 2019 бывший чиновник получил от представителя ООО часть средств из обусловленного 1 млн долл. США - 450 тыс. долл. США - за якобы решение земельного вопроса и второй транш - 30 тыс. долл. США - за разрешение вопроса с судебной ветвью власти. Сразу после получения этих средств заместителя министра по вопросам ВОТ и его «помощника», привлеченного к реализации коррупционной схемы, задержали», – сообщили в НАБУ.

3 апреля следствие открыло подозреваемым материалы уголовного производства для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Обновлено в 12:36 Действия Грымчака и его «помощника» квалифицированы по статьям о мошенничестве, подстрекательстве к завершению покушения на предоставление взятки служебным лицам.

Обновлено в 12:48 Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака и его помощника направлен в Высший антикоррупционный суд. Об этом в пятницу, 22 мая, сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура. Действия обоих подозреваемых квалифицированы по статьям Мошенничество (ч.4 ст.190 УК), Подстрекательство на предоставление неправомерной выгоды (ч.3, ч.4. ст.369 УК).

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Грымчака направили в суд»
Фото Обвинительный акт в отношении Грымчака направили в суд
Фото Дело Грымчака направили в суд
Фото Обвинение Грымчака передали в антикоррупционный суд
Фото Дело Грымчака передали в суд
Фото Дело Грымчака ушло в антикоррупционный суд
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  22.05.20, 08:55 Санкция статьи предусматривает наказание от 5 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества
Сегодня Сегодня  ·  22.05.20, 11:06 Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд дело Юрия Грычмчака, которого недавно перевели под ночной домашний арест. Бывшего замминистра по вопросам оккупированных…
РБК Украина РБК Украина  ·  22.05.20, 11:09 Специальная антикоррупционная прокуратура направила в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  22.05.20, 11:53 Специализированная антикоррупционная прокуратура передала в Высший антикоррупционный суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  22.05.20, 11:59 Специализированная антикоррупционная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам временно оккупированных территорий Юрия Грымчака и его "помощника".
Униан Униан  ·  22.05.20, 12:36 Действия Грымчака и его «помощника» квалифицированы по статьям о мошенничестве, подстрекательстве к завершению покушения на предоставление взятки служебным лицам.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  22.05.20, 12:48   Обвинительный акт в отношении бывшего заместителя министра по вопросам неподконтрольных территорий Юрия Грымчака и его помощника направлен в Высший антикоррупционный суд. Об этом в пятницу, 22 мая,…
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)

В зоопарке Киева завершили первую очередь реконструкции (Видео)
В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров

В Пакистане разбился самолет с десятками пассажиров
Момент падения самолета в Пакистане попал на видео

Момент падения самолета в Пакистане попал на видео
КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией

КГГА: В Киева растет заболеваемость пневмонией
В Пакистане разбился пассажирский самолет

В Пакистане разбился пассажирский самолет
Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая

Коронавирус в Украине и мире: что известно на 22 мая
Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за высокого риска заражения коронавирусом – Кличко

Бассейны и сауны в Киеве пока открывать не будут из-за…
Uklon запускает услугу доставки посылок до двери

Uklon запускает услугу доставки посылок до двери
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.