Дело Кернеса: потерпевший Ряполов обжалует закрытие производства

10 августа суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу". Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сказал, что решение обжалуют.Генеральная прокуратура Украины намерена обжаловать решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Об этом в комментарии каналу "112 Украина" сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.
Других подробностей он не сообщил.
По версии прокуратуры, Кернес и два его охранника в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. 2 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины уведомила Кернеса о подозрении, 26 марта того же года дело было передано в суд.
Кернес заявлял, что считает дело против себя сфабрикованным. Он утверждал, что сможет доказать свою невиновность.
Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. 10 июля 2018 года судья Андрей Антонов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.
10 августа дело в отношении Кернеса и его охранников было закрыто "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу": указано, что прокуроры блокировали судебные дебаты. Решение суда можно обжаловать в течение семи дней.
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Обновлено в 16:31 Прокуратура собирается обжаловать решение суда о закрытии уголовного производства против Кернеса в апелляционных инстанциях.