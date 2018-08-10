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Гордон Гордон · · Обновлено в 16:31
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Дело Кернеса: потерпевший Ряполов обжалует закрытие производства

Дело Кернеса: потерпевший Ряполов обжалует закрытие производства (15 новостей)

«Дело касалось также двух его охранников»

10 августа суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу". Начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк сказал, что решение обжалуют.Генеральная прокуратура Украины намерена обжаловать решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двух его охранников, Виталия Блинника и Евгения Смицкого. Об этом в комментарии каналу "112 Украина" сказал начальник управления спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

Других подробностей он не сообщил.

По версии прокуратуры, Кернес и два его охранника в марте 2014 года похитили и избили участников Евромайдана Сергея Ряполова и Александра Кутянина. 2 марта 2015 года Генеральная прокуратура Украины уведомила Кернеса о подозрении, 26 марта того же года дело было передано в суд.

Кернес заявлял, что считает дело против себя сфабрикованным. Он утверждал, что сможет доказать свою невиновность.

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Киевский райсуд Полтавы рассматривал дело Кернеса более трех лет. 10 июля 2018 года судья Андрей Антонов удалился в совещательную комнату для вынесения приговора.

10 августа дело в отношении Кернеса и его охранников было закрыто "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу": указано, что прокуроры блокировали судебные дебаты. Решение суда можно обжаловать в течение семи дней.

Обновлено в 16:31 Прокуратура собирается обжаловать решение суда о закрытии уголовного производства против Кернеса в апелляционных инстанциях.

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ТСН ТСН  ·  10.08.18, 13:04 Дело касалось также двух его охранников.
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РБК Украина РБК Украина  ·  10.08.18, 13:38 Потерпевший по делу в отношении харьковского городского головы Геннадия Кернеса Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие уголовного производства. Об этом сообщает "Громадське радіо".Ряполов отметил,…
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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.08.18, 14:34 10 августа суд закрыл дело против мэра Харькова Геннадия Кернеса и его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого "в связи с отказом стороны обвинения поддерживать обвинение по делу". Начальник управления…
ForUm ForUm  ·  10.08.18, 14:38 Потерпевший по делу, фигурантом которого является мэр Харькова Геннадий Кернес и двое его охранников, Сергей Ряполов намерен обжаловать закрытие производства. Об этом он заявил в комментарии журналистам…
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Голос.UA Голос.UA  ·  10.08.18, 16:20 Генеральная прокуратура Украины намерена обжаловать решение Киевского райсуда Полтавы о закрытии дела в отношении мэра Харькова Геннадия Кернеса и двоих его охранников Виталия Блинника и Евгения Смицкого.…
Униан Униан  ·  10.08.18, 16:31 Прокуратура собирается обжаловать решение суда о закрытии уголовного производства против Кернеса в апелляционных инстанциях.
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