Дело MH17. Приговоры будут как минимум через несколько лет - МИД (5 новостей) «Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро»

Заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин рассказал, когда ожидать приговоров в деле о катастрофе малайзийского рейса MH17 в 2014 году на оккупированном Донбассе. Енин отметил, что приговоров следует ждать как минимум несколько лет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Радио Свобода.

По словам Енина, подобные процессы не происходят быстро, поэтому приговоров следует ждать как минимум несколько лет. Он отметил, что скорость процесса не должна навредить качеству приговоров.

"Приговоров следует ждать как минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро. К тому же, скорость не должна повредить качеству. Поскольку мы прекрасно понимаем все риски дальнейшего обжалования соответствующих решений в Европейском суде по правам человека, нам нужно качество", - заявил Енин.

Заместитель главы МИД пояснил, что целью украинской стороны является привлечение к ответственности высшего военного и политического руководства Российской Федера...

Обновлено в 00:31 Приговоров следует ждать минимум несколько лет. Такие процессы не происходят быстро.

Обновлено в 01:19 Цель Украины в международных инстанциях - привлечение Российской Федерации и ее высшего руководства к ответственности за факты нарушений, в том числе - сбивание малайзийского "Боинга".