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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 17:51
· Кабинет Министров Украины · Мировое соглашение
Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировой с Газпромом

Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировой с Газпромом (14 новостей)

«Кабмин одобрил подписание мирового соглашения между АМКУ и Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства.

Отмечается, что соглашение касается отказа Украины от штрафа на $7,4 млрд в в антимонопольной деле.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества Газпром к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

Российская сторона согласилась выплатить Украине $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Вечером 27 декабря "Газпром" выплатил Украине долг. Кроме того, стало известно, что Газпром и правительство Украины должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий АМКУ на $7,4 млрд.

Обновлено в 17:28 Відмова від майже 7,5 мільярдів доларів: Кабінет міністрів України схвалив мирову угоду з "Газпромом". Відповідне рішення оприлюднене на урядовому порталі. Йдеться про відмову від штрафу Антимонопольного комітету України, накладеного на російського монополіста. #Еспресо #Газпром #борг #Зеленський #суд Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 17:51 "Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества Газпром к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировой с Газпромом»
Фото Кабмин Украины одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
Фото Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
Фото АМКУ vs "Газпром": Кабмин пошел на мировую
Фото Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировой с Газпромом
Фото Кабмин одобрил мировое соглашение между Украиной и "Газпромом"
Фото Правительство одобрило подписание мирового соглашения с "Газпромом"
Фото Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с Газпромом
Фото Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом"
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  28.12.19, 15:48 Подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому Газпрому на $7,4 млрд одобрено Кабинетом министров. "Одобрить проект мирового...
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  28.12.19, 16:22 После того, как Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что деньги от "Газпрома" уже на украинских счетах, Кабинет Министров одобрил подписание мирового соглашения между Украиной и компанией "Газпром"…
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Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  28.12.19, 16:25 Кабинет министров одобрил подписание мирового соглашения между Украиной и российским "Газпромом" по урегулированию судебных претензий
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Голос.UA Голос.UA  ·  28.12.19, 16:37 Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российской газовой компанией "Газпром". Соответствующее решение обнародовано на правительственном портале. В частности, согласно обнародованной…
Газета День Газета День  ·  28.12.19, 16:59 Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины к российскому АО "Газпром" на $7,4 млрд. Соответствующее распоряжение…
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  28.12.19, 17:28 Відмова від майже 7,5 мільярдів доларів: Кабінет міністрів України схвалив мирову угоду з "Газпромом". Відповідне рішення оприлюднене на урядовому порталі. Йдеться про відмову від штрафу Антимонопольного…
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