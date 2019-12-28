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Дело на $7,4 млрд: Кабмин дал добро мировой с Газпромом (14 новостей) «Кабмин одобрил подписание мирового соглашения между АМКУ и Газпромом»

Кабинет министров Украины одобрил подписание мирового соглашения с российским "Газпромом" в рамках договоренностей о продлении транзита газа. Об этом говорится в распоряжении на сайте правительства.

Отмечается, что соглашение касается отказа Украины от штрафа на $7,4 млрд в в антимонопольной деле.

"Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества Газпром к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.

Российская сторона согласилась выплатить Украине $2,9 млрд долга по решению Стокгольмского арбитража. Вечером 27 декабря "Газпром" выплатил Украине долг. Кроме того, стало известно, что Газпром и правительство Украины должны подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий АМКУ на $7,4 млрд.

Обновлено в 17:28 Відмова від майже 7,5 мільярдів доларів: Кабінет міністрів України схвалив мирову угоду з "Газпромом". Відповідне рішення оприлюднене на урядовому порталі. Йдеться про відмову від штрафу Антимонопольного комітету України, накладеного на російського монополіста. #Еспресо #Газпром #борг #Зеленський #суд Telegram - https://t.me/espresotb

Обновлено в 17:51 "Одобрить проект Мирового соглашения по иску публичного акционерного общества Газпром к государству Украина, которая рассматривается арбитражным судом ad hoc в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ), дело ПТС № 2019-10", - говорится в документе.