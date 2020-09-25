Дело о теракте возле Дворца спорта в Харькове: апелляционный суд объявил обвиняемых в розыск (4 новости и 1 видео) «Объявление в розыск вместо апелляции об оправдании»

Судебное производство по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове приостановил на время розыска фигурантов дела Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, сообщил адвокат Олег Головков.25 сентября Харьковский апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Об этом 25 сентября сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Олег Головков, который представляет потерпевших.

"На судебное заседание обвиняемые не явились. На основании предоставленных нами документов о том, что они не уведомили об изменении их местонахождения, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство по делу на время розыска", сказал он.

Головков объяснил, что суд первой инстанции обязывал обвиняемых уведомлять об изменении своего местонахождения.

Тетюцкого, Башлыкова и Дворникова передали представителями временно оккупированных террито...