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Дело о теракте возле Дворца спорта в Харькове: апелляционный суд объявил обвиняемых в розыск

Дело о теракте возле Дворца спорта в Харькове: апелляционный суд объявил обвиняемых в розыск (4 новости и 1 видео)

«Объявление в розыск вместо апелляции об оправдании»

Судебное производство по делу о теракте возле Дворца спорта в Харькове приостановил на время розыска фигурантов дела Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова, сообщил адвокат Олег Головков.25 сентября Харьковский апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта в Харькове Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова.

Об этом 25 сентября сообщил агентству "Интерфакс-Украина" адвокат Олег Головков, который представляет потерпевших.

"На судебное заседание обвиняемые не явились. На основании предоставленных нами документов о том, что они не уведомили об изменении их местонахождения, прокурор обратился с ходатайством об объявлении их в розыск. Суд удовлетворил ходатайство и остановил производство по делу на время розыска", сказал он.

Головков объяснил, что суд первой инстанции обязывал обвиняемых уведомлять об изменении своего местонахождения.

Тетюцкого, Башлыкова и Дворникова передали представителями временно оккупированных террито...

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело о теракте возле Дворца спорта в Харькове: апелляционный суд объявил обвиняемых в розыск»
Фото Дело о теракте возле Дворца спорта в Харькове: апелляционный суд объявил обвиняемых в розыск
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Украинская правда Украинская правда  ·  25.09.20, 13:54 Харьковский апелляционный суд объявил в розыск обвиняемых в теракте возле харьковского Дворца спорта Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея Башлыкова и остановил производство по делу на время…
АТН АТН  ·  25.09.20, 14:41 Харьковский апелляционный суд в пятницу объявил в розыск обвиняемых в теракте возле Дворца спорта Владимира Дворникова, Виктора Тетюцкого и Сергея
АТН АТН  ·  25.09.20, 19:15 Объявление в розыск вместо апелляции об оправдании.
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