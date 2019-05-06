Дело об убийстве Бузины. Судья Сидоров взял самоотвод (4 новости) «Коллегия Шевченковского райсуда Киева удовлетворила самоотвод председательствующего по делу об убийстве журналиста и публициста Олеся Бузины - Евгения Сидорова. Соответствующие…»

Автоматизированная система определит новый состав коллегии для слушания дела об убийстве публициста Олеся Бузины.Председательствующий судья по делу об убийстве публициста и журналиста Олеся Бузины Евгений Сидоров взял самоотвод. Соответствующее решение он зачитал на заседании Шевченковского райсуда Киева 6 мая, пишет "Страна".

Автоматизированная система определит новый состав коллегии для слушания этого дела.

Адвокат семьи Бузины Артем Захаров заявил, что теперь дело будут рассматривать заново, начиная со стадии слушаний по сути. Защитник обвиняемых Сергей Войченко считает, что слушание дела должно начаться заново со стадии подготовительного заседания.

"[Сидоров] сказал, что не сможет вынести беспристрастное решение из-за отношения некоторых участников процесса, информацию в СМИ и из-за американского отчета о затягивании рассмотрения", сообщило издание "Судовий репортер" в Facebook.

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Бузину застрелили 16 апреля 2015 года у подъезда собственного дома на улице Дегтяревской в Киеве. 18 июня того же года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что убийство раскрыто. По его словам, к совершению этого преступления были причастны участники антитеррористической операции, националисты Андрей Медведько и Денис Полищук. Оба свое участие в данном преступлении отрицают.

Оба обвиняемых находятся на свободе, им угрожает от 10 до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

27 июня 2017 года киевская прокуратура завершила досудебное расследование дела. 28 ноября обвинительный акт был направлен для рассмотрения по существу в Шевченковский райсуд Киева.

В декабре 2018 года прокуратура обвинила сторону защиты по делу об убийстве Бузины в затягивании процесса.

8 апреля 2019 года прокурор начал зачитывать обвинительный акт по делу об убийстве Бузины.