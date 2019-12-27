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Дело об убийство 5-летнего Кирилла Тлявова передали в другой суд из-за конфликта интересов: Судья дружит с подозреваемым

Дело об убийство 5-летнего Кирилла Тлявова передали в другой суд из-за конфликта интересов: Судья дружит с подозреваемым (4 новости)

«Переяславский районный суд направил материалы дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность дела,…»

Сегодня, 26 декабря, Переяславский райсуд не рассматривал продления меры пресечения подозреваемым в убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. Рассматривались только вопросы отвода двух судей. Об этом сообщает hromadske.

Отмечается, что сначала судья Игорь Опанасюк удовлетворил ходатайство об отводе судьи Ярославы Керекез, а потом взял самоотвод, потому дружит с одним из подозреваемых полицейских Владимиром Петровцом.

Прокурор заявл, что факт дружбы Опанасюка и Петровца ставит под сомнение решение Опанасюка об отводе судьи Керекез.

В итоге суд решил направить материалы дела в Киевский апелляционный суд, который должен определить его подсудность – то есть, где дело будет рассматриваться далее. Продолжить рассмотрение в Переяслав-Хмельницком невозможно, потому что там это могли делать только двое судей - Опанасюк и Керекез.

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Таким образом, апелляционный суд направит материалы дела в другой суд, который уже рассмотрит продление содержания под стражей трем подозреваемым. Сделать это необходимо до 31 декабря, поскольку в этот день истекает срок меры пресечения.

26 декабря во Переяславском районном суде началось подготовительное заседание по делу об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова. В зал суда из СИЗО привезли подозреваемых Владимира Петровца, Ивана Приходько и Дмитрия Кривошея. Еще один несовершеннолетний подозреваемый, который находится под ночным домашним арестом, пришел в суд в сопровождении матери.

31 мая в Переяслав-Хмельницком из огнестрельного оружия был ранен мальчик, который скончался в больнице.

4 июня были арестованы подозреваемые - полицейские Приходько и Петровец, позже в деле появились еще двое подозреваемых, включая несовершеннолетнего сына одного из подозреваемых.

6 декабря в ГБР сообщили, что досудебное расследование убийства Кирилла Тлявова завершено.

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РБК Украина РБК Украина  ·  27.12.19, 00:13 Дело об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова перенаправят в другой суд, поскольку в суде Переяслав-Хмельницкого продолжение работы в этом деле невозможно. Об этом передает hromadske.Отмечается, что на заседании…
Канал 112 Канал 112  ·  27.12.19, 02:35 26 декабря Переяславский райсуд решил передать в другой суд дел об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова, поскольку у одного из судей был обнаружен конфликт интересов. Об этом сообщает Hromadske. Переяславский…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  27.12.19, 03:57 Переяславский районный суд направил материалы дела об убийстве 5-летнего Кирилла Тлявова в Киевский апелляционный суд, который должен определить подсудность дела, сообщил сайт "Громадское".
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