Дело Окружного админсуда Киева не имеет отношения к коррупции, - юрист

Если бы обвинения против судей Окружного админсуда Киева были реальными, то обыск не делали бы "под телекамеры" и в пятницу, считает адвокат, член Совета общественного контроля при Госбюро расследований Ростислав Попович.В заявлениях о деле судей Окружного административного суда Киева больше пиара, чем реальных фактов, заявил в комментарии изданию "Капитал" адвокат, член Совета общественного контроля при Госбюро расследолваний Ростислав Попович.

"Если исходить из того, что озвучено в СМИ, там есть вопросы касательно вынесения неправосудного решения и злоупотребления влиянием, но это не обвинение во взяточничестве. Обвинения, например, в неправосудном решении вообще касаются решений, которые еще не вынесены по существу. То есть были какие-то дела по ВККС (Высшей квалификационной комиссии судей. "ГОРДОН"), которые еще не пришли к логическому завершению, некоторые еще на рассмотрении в первой инстанции, некоторые еще на рассмотрении в апелляции, а сегодня уже обвиняют судей в вынесении неправосудного решения. В этих делах еще не поставлена точка, а кто-то уже бежит вперед и говорит, что судьи не правы. Мы должны понимать, что это ничто иное как пиар, сказал он. На самом деле на сегодняшний день ни одной статьи о коррупции, обвинений судьям в совершении коррупционных преступлений не предъявлено".

Дело против Окружного админсуда Киева он назвал политическим. Попович считает, что благодаря этому производству пытаются себя защитить начальник управления спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк и директор НАБУ Артем Сытник, а также генпрокурор Юрий Луценко.

"По тому, что происходит в стране, видно, что будет стоять вопрос о перезагрузке НАБУ и ГПУ. Таким образом Горбатюк и Сытник хотят сохранить себе места, а господин Луценко каким-то образом себя защитить. Луценко в последнем своем интервью обращал внимание на то, что у него, якобы, есть записи, касающиеся не только бывших высокопоставленных чиновников, но и нынешних. То есть это некий позыв, чтобы сохраниться после увольнения. Поэтому я считаю, что там больше пиар и больше политика, чем юриспруденция или реальные обвинения. Если бы обвинения были реальные, то обыск не делался бы под телекамеры и не делался бы в пятницу. Это было бы сделано тихо, затем были бы проведены определенные процессуальные решения, а уже потом рассказывали бы, что "мы нашли такое, такое-то, вот такая ситуация..." заявил юрист..

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Попович считает, что уровень квалификации судей Окружного админсуда Киева показывает судьба принятых ими решений.

"Если посмотреть на те резонансные дела, о которых нам на сегодняшний день напоминают, то большинство без изменений прошли апелляционную инстанцию, некоторые остались без изменений в кассационной инстанции. Нужно понимать, что если бы действительно были какие-то вопросы к судьям, то я думаю, были бы отмены решений. А так большинство резонансных дел, даже дело по "Привату", прошли апелляционную инстанцию. Когда дело пересмотрено в апелляционной инстанции и когда там касательно решения суда первой инстанции нет возражений, это лучшая оценка качества судопроизводства", заявил он.

26 июля сотрудники ГПУ и Национального антикоррупционного бюро Украины провели в ОАСК обыск. По информации Генпрокуратуры,