Дело &quot;Роттердам +&quot;: САП будет просить 50 млн грн залога для одного из фигурантов

Дело "Роттердам +": САП будет просить 50 млн грн залога для одного из фигурантов (5 новостей) «По фигурантам, которые находятся за пределами Украины, начат уголовный процесс»

Прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения залога всем шести подозреваемым по делу "Роттердам+". Об этом заявил руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий во время пресс-конференции, передает корреспондент УНН.

"Всем 6 подозреваемым по делу "Роттердам+" прокуроры будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога в зависимости от роли каждого из участников", - сказал Холодницкий.

Обновлено в 14:04 По фигурантам, которые находятся за пределами Украины, начат уголовный процесс.

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Обновлено в 15:00 Специальная антикоррупционная прокуратура планирует добиться взятия под стражу всех подозреваемых по делу "Роттердам+". Об этом на брифинге, который транслировали в эфире "112 Украина" заявил руководитель САП Назар Холодницкий. По его информации, прокуроры будут ходатайствовать об удерживании под стражей всех подозреваемых в этом деле и собираются дать им возможность выйти под залог. "По "Роттердаму", всем 6 подозреваемым сторона обвинения, то есть прокуроры, что будут ходатайствовать о содержании под стражей с альтернативой внесения тех или иных сумм залога, в зависимости от роли каждого из участников", - сказал Назар Холодницкий. При этом он подтвердил, что подозреваемого директора госпредприятия "Оператор рынка" Владимира Евдокимова планируют взять под стражу с возможностью выйти под залог в размере 50 млн грн. Холодницкий утверждает, что "аналогичные ходатайства будут, скорее всего, внесенные по отношению к другим". Между тем, ранее эксперт рассказал, к чему приведет отмена формулы "Роттердам+".