  1. Главная
  2. Новости
  3. Общество
  4. Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона
Общество
Фокус Фокус · · Обновлено в 10:28
· Журналист · Facebook · Убийство журналиста · Преступление
Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона

Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона (7 новостей)

«Адвокат выложил в сеть скрины переписки подзащитной в Facebook»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко накануне преступления переписывалась с подругой в Facebook, что не совпадает с версией следствия. Соответствующие скриншоты в сети опубликовал адвокат Кузьменко Владислав Добош. Так, на недавнем брифинге, посвященном убийству Шеремета правоохранители рассказывали, что телефон Кузьменко 19.07.2016 года с 19-ти часов был неактивен - это для нее якобы не характерно. В то же время, на скринах видно, как подозреваемая 19.07.2016 с 20:37 по 20:50 переписывается со своей подругой. Также Добош добавил, что Кузьменко познакомилась с Rifmaster'ом Андреем Антоненко в 2016 году, когда "было холодно". Тогда она якобы была свидетелм ДТП, в котором таксист сбил жену и ребенка Антоненко. Подозреваемая написала об этом в Facebook и позже ей пришло сообщение от Rifmaster'а с просьбой быть свидетелем по ДТП. Таким образом, версия защиты не совпадает с версией обвинения, при которой Антоненко сам искал Кузьменко для убийства Шеремета. Как ранее сообщал Фокус: Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста. Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко. На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.

Обновлено в 10:00 Детский кардиохирург/волонтер Юлия Кузьменко (позывной - "Лиса"), которую полицейские подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го, не была знакома ни с военной медсестрой Яной...

Обновлено в 10:28 Адвокат Юлии Кузьменко показал, как она переписывалась с подругой за день до взрыва авто Шеремета.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Шеремета. Адвокат Кузьменко показал активность ее телефона»
Фото Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко обнародовал ее переписки накануне взрыва
Фото Убийство Шеремета: адвокат подозреваемой Кузьменко выложил скриншоты ее переписки
Фото Убийство Шеремета: адвокат Кузьменко обнародовал новые детали
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  16.12.19, 06:32 Адвокат подозреваемой в минировании автомобиля, в котором погиб журналист Павел Шеремет, Юлии Кузьменко Владислав Добош обнародовал скриншоты ее переписки в Facebook messenger, которые были сделаны 19…
Факты Факты  ·  16.12.19, 08:07 Адвокат выложил в сеть скрины переписки подзащитной в Facebook
Эспресо.TV Эспресо.TV  ·  16.12.19, 09:09 Адвокат Владислав Добош оприлюднив фото листування Юлії Кузьменко 19 липня 2016 року, коли, за заявою слідства, її телефон був вимкненим
Униан Униан  ·  16.12.19, 09:37 По словам адвоката, на момент убийства Шеремета Кузьменко не была знакома с другими фигурантами дела.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Главред Главред  ·  16.12.19, 10:00 Детский кардиохирург/волонтер Юлия Кузьменко (позывной - "Лиса"), которую полицейские подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го, не была знакома ни с военной медсестрой…
Телеграф Телеграф  ·  16.12.19, 10:28 Адвокат Юлии Кузьменко показал, как она переписывалась с подругой за день до взрыва авто Шеремета.
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Общество»
Стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы, - Дубилет отказался от услуг УГО и нанял двух частных охранников

Стало неловко, что государство будет тратить на меня такие ресурсы,…
На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни (фото)

На Прикарпатье пьяный водитель сбил насмерть сына Героя Небесной сотни…
Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев

Вифлеемский огонь мира прибыл в Киев
Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева

Украина отдала Баку азербайджанского активиста Исаева
Умерла знаменитая французская актриса Анна Карина: известна причина смерти

Умерла знаменитая французская актриса Анна Карина: известна причина смерти
В Токио открыли пятиэтажный стадион к Олимпиаде-2020

В Токио открыли пятиэтажный стадион к Олимпиаде-2020
Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха

Епифаний анонсировал приезд вселенского патриарха
Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук

Обстрел российской артиллерии: на Донбассе погиб 21-летний нацгвардеец Сергей Михальчук
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Убийство: всплыла новая причина смерти Децла

Убийство: всплыла новая причина смерти Децла
Новые требования к выращиванию птицы или как узнать, есть ли антибиотики в курятине

Новые требования к выращиванию птицы или как узнать, есть ли…
В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму

В Японии уничтожат здания, пережившие ядерную атаку на Хиросиму
Убежала от домашнего тирана: Под Днепром на трассе люди подобрали избитую женщину с годовалым ребёнком

Убежала от домашнего тирана: Под Днепром на трассе люди подобрали…
В результате землетрясения на Филиппинах погибли четыре человека

В результате землетрясения на Филиппинах погибли четыре человека
Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом

Пристайко высказался о возобновлении ж/д сообщения с Донбассом
Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в части децентрализации власти

Зеленский внес Раду неотложный законопроект с изменениями в Конституцию в…
Не успели: &quot;Северный поток-2&quot; подал заявку на продление строительства

Не успели: "Северный поток-2" подал заявку на продление строительства
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.