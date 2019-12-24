Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор – не верит (9 новостей и 1 видео) «Медика готовы взять на поруки 55 человек»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко находилась дома в ночь с 19 на 20 июля 2016 года, когда было совершено преступление, заявил ее бывший муж Дмитрий Кузьменко в суде.

Суд рассматривает апелляцию защиты Юлии Кузьменко, которая просит отменить меру пресечения в виде ареста. Вызванный защитой в качестве свидетеля, Дмитрий Кузьменко заявил: "Если речь идет о периоде с 19 по 20 число, особенно в ночь с 19 на 20 число, то она безусловно, без всяких сомнений находилась дома".

Кузьменко рассказал, что в ночь с 18 на 19 июля 2016 года они с женой встречали сына, вернувшегося с отдыха, и хотели как можно больше времени провести с ним.

Также, по его словам, у Юлии Кузьменко в этот период были определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

Следствие подозревает Кузьменко в том, что в ночь с 19 на 20 июля 2016 года она заложила взрывное устройство под машину, которой пользовался Шеремет. Кузьменко отрицает какую-либо причастность к убийству журналиста.

20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.

12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

20 декабря апелляции по мере пресечения по делу Шеремета были перенесены из-за неявки прокуроров в суд.

Вчера суд отклонил ходатайство защиты Антоненко и оставил его под арестом до 8 февраля 2020 года.

Обновлено в 16:50 Заседание суда началось в 12:20. Здание суда оцепили экипированные силовики – возле здания находятся минимум девять автобусов с правоохранителями. Кроме того, стало известно, что Кузьменко взяли на поруки 37 поручителей, в том числе народные депутаты, известные врачи и музыканты.

Обновлено в 17:10 "55 поручителей, 0 доказательств, что с вами люди!?", - прокричал адвокат.