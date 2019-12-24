  1. Главная
  2. Новости
  3. Украина
  4. Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор – не верит
Украина
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ · · Обновлено в 17:10
· Журналист · Убийство журналиста · Преступление
Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор – не верит

Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор – не верит (9 новостей и 1 видео)

«Медика готовы взять на поруки 55 человек»

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлия Кузьменко находилась дома в ночь с 19 на 20 июля 2016 года, когда было совершено преступление, заявил ее бывший муж Дмитрий Кузьменко в суде.

Суд рассматривает апелляцию защиты Юлии Кузьменко, которая просит отменить меру пресечения в виде ареста. Вызванный защитой в качестве свидетеля, Дмитрий Кузьменко заявил: "Если речь идет о периоде с 19 по 20 число, особенно в ночь с 19 на 20 число, то она безусловно, без всяких сомнений находилась дома".

Кузьменко рассказал, что в ночь с 18 на 19 июля 2016 года они с женой встречали сына, вернувшегося с отдыха, и хотели как можно больше времени провести с ним.

Также, по его словам, у Юлии Кузьменко в этот период были определенные проблемы со здоровьем, которые не позволяли ей надолго покидать дом.

Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО
Подозреваемый по делу Шеремета поблагодарил мать журналиста из СИЗО

Следствие подозревает Кузьменко в том, что в ночь с 19 на 20 июля 2016 года она заложила взрывное устройство под машину, которой пользовался Шеремет. Кузьменко отрицает какую-либо причастность к убийству журналиста.

20 июля 2016-го в центре Киева взорвали авто руководителя УП Алены Притулы, в котором был Шеремет. Он умер.

12 декабря 2019-го силовики назвали подозреваемых и объяснили, как вышли на них.

Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

20 декабря апелляции по мере пресечения по делу Шеремета были перенесены из-за неявки прокуроров в суд.

Вчера суд отклонил ходатайство защиты Антоненко и оставил его под арестом до 8 февраля 2020 года.

Обновлено в 16:50 Заседание суда началось в 12:20. Здание суда оцепили экипированные силовики – возле здания находятся минимум девять автобусов с правоохранителями. Кроме того, стало известно, что Кузьменко взяли на поруки 37 поручителей, в том числе народные депутаты, известные врачи и музыканты.

Обновлено в 17:10 "55 поручителей, 0 доказательств, что с вами люди!?", - прокричал адвокат.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Украинская правда Украинская правда  ·  24.12.19, 15:02 Адвокат врача и волонтера Юлии Кузьменко, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, заявил, что на момент преступления она была дома с семьей.
Обозреватель Обозреватель  ·  24.12.19, 15:45 Сторона защиты сделала важное заявление
Факты Факты  ·  24.12.19, 16:23 Медика готовы взять на поруки 55 человек
Факты Факты  ·  24.12.19, 16:41 Подозреваемую в убийстве Шеремета оставили под стражей. Адвокат Кузьменко рассказал об условиях ее содержания в полицейском ИВС
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Канал 112 Канал 112  ·  24.12.19, 16:42 Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемую в убийстве журналиста Павла Шеремета детского хирурга и волонтера Юлию Кузьменко. Заседания суда транслировал "112 Украина".  Суд принял решение…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  24.12.19, 16:48 Судья во время заседания не огласил мотивировочную часть такого решения. 
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  24.12.19, 16:50 Апелляционный суд Киева во вторник, 24 декабря, оставил под арестом Юлию Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщают Вести.ua. Заседание суда началось в 12:20. Здание…
УНН УНН  ·  24.12.19, 17:10 Адвокат детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, эмоционально отреагировал на решение суда об оставлении ее под арестом, передает корреспондент…
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Украина»
Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор – не верит

Дело Шеремета: адвокат Кузьменко рассказал о ее алиби, прокурор –…
Кабмин проверил уровень цифровых навыков украинцев

Кабмин проверил уровень цифровых навыков украинцев
В Киеве заминировали станцию метро &quot;Майдан Незалежности&quot;

В Киеве заминировали станцию метро "Майдан Незалежности"
У Епифания отказались от идеи переносить Рождество

У Епифания отказались от идеи переносить Рождество
Дробович рассказал, почему не демонтирован герб СССР на щите Родины-матери

Дробович рассказал, почему не демонтирован герб СССР на щите Родины-матери
В &quot;ДНР&quot; отменили комендантский час в Новый год и Рождество

В "ДНР" отменили комендантский час в Новый год и Рождество
На Донбассе украинский военный получил ранение

На Донбассе украинский военный получил ранение
В Киеве прошел новогодний парад

В Киеве прошел новогодний парад
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Под судом по делу Шеремета напали на журналистов

Под судом по делу Шеремета напали на журналистов
Известный английский тренер нашел работу в Нидерландах

Известный английский тренер нашел работу в Нидерландах
Сказочные лестницы: впечатляющие идеи новогоднего декора

Сказочные лестницы: впечатляющие идеи новогоднего декора
Снижение интеллекта человека связано с загрязнением окружающей среды

Снижение интеллекта человека связано с загрязнением окружающей среды
Гороскоп на 25 декабря: что звезды сулят завтра знакам Зодиака

Гороскоп на 25 декабря: что звезды сулят завтра знакам Зодиака
Дело Януковича сольют? У Луценко забили тревогу из-за чисток в ГПУ

Дело Януковича сольют? У Луценко забили тревогу из-за чисток в…
В Киеве за сутки побиты сразу два температурных рекорда

В Киеве за сутки побиты сразу два температурных рекорда
&quot;Могло не быть обоих&quot;: жена депутата Соболева рассказала о странностях гибели их сына

"Могло не быть обоих": жена депутата Соболева рассказала о странностях…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.