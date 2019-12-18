Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания

Подозревамый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко до сих пор находится в ИВС (сзоляторе временного содержания) и отказывается давать показания следователям. Об этом сообщила группа правовой защиты Антоненко. Rifmaster воспользовался правом, предусмотренным ст.63 Конституции Украины, согласно которому можно не свидетельствовать в отношении себя, членов семьи или близких родственников. Свое решение подозреваемый объяснил тем, что глава МВД, генпрокурор и президент публично назвали его преступником, соответственно следователи могут действовать предвзято. В будущем Антоненко не отказыватся давать показания, но только при условии того, что он сможет убедиться в непредвзятости следствия. Также адвокаты подозреваемого рассказали, что Rifmaster начал общеться с Кузьменко на почве волонтерства, уже после "упомянутого Аваковым события" (убийства Шеремета). Их якобы познакомил гражданский муж Кузьменко, который на байкерской вечеринке рассказал Антоненко, что именно его супруга ассистировала врачу во время операции у сына Rifmaster'а. Позже Юлия Кузьменко была и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Антоненко. Ранее адвокат самой Кузьменко Владислав Добош заявил, что его подзащитная познакомилась с Rifmaster'ом в 2016 году, когда "было холодно". Тогда она якобы была свидетелм ДТП, в котором таксист сбил жену и ребенка Антоненко. Подозреваемая написала об этом в Facebook и позже ей пришло сообщение от Rifmaster'а с просьбой быть свидетелем. В то же время, сторона обвинения полагает, что Антоненко сам искал Кузьменко для убийства Шеремета. Как ранее сообщал Фокус: Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста. Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко. На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.

Обновлено в 10:43 Накануне, 17 декабря, следователь пытался допросить ветерана АТО, однако тот "воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказавшись давать показания.

Обновлено в 10:59 Андрей пообещал дать показания, только когда убедится в непредвзятости следствия