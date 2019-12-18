  1. Главная
  2. Новости
  3. Политика
  4. Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания
Политика
Фокус Фокус · · Обновлено в 10:59
· Журналист · Убийство журналиста · Следователь
Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания

Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания (14 новостей)

«Антоненко до сих пор находится в изоляторе временного содержания»

Подозревамый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко до сих пор находится в ИВС (сзоляторе временного содержания) и отказывается давать показания следователям. Об этом сообщила группа правовой защиты Антоненко. Rifmaster воспользовался правом, предусмотренным ст.63 Конституции Украины, согласно которому можно не свидетельствовать в отношении себя, членов семьи или близких родственников. Свое решение подозреваемый объяснил тем, что глава МВД, генпрокурор и президент публично назвали его преступником, соответственно следователи могут действовать предвзято. В будущем Антоненко не отказыватся давать показания, но только при условии того, что он сможет убедиться в непредвзятости следствия. Также адвокаты подозреваемого рассказали, что Rifmaster начал общеться с Кузьменко на почве волонтерства, уже после "упомянутого Аваковым события" (убийства Шеремета). Их якобы познакомил гражданский муж Кузьменко, который на байкерской вечеринке рассказал Антоненко, что именно его супруга ассистировала врачу во время операции у сына Rifmaster'а. Позже Юлия Кузьменко была и свидетелем во время ДТП, в которое попали жена и дети Антоненко. Ранее адвокат самой Кузьменко Владислав Добош заявил, что его подзащитная познакомилась с Rifmaster'ом в 2016 году, когда "было холодно". Тогда она якобы была свидетелм ДТП, в котором таксист сбил жену и ребенка Антоненко. Подозреваемая написала об этом в Facebook и позже ей пришло сообщение от Rifmaster'а с просьбой быть свидетелем. В то же время, сторона обвинения полагает, что Антоненко сам искал Кузьменко для убийства Шеремета. Как ранее сообщал Фокус: Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста. Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко. На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.

Обновлено в 10:43 Накануне, 17 декабря, следователь пытался допросить ветерана АТО, однако тот "воспользовался правом, предусмотренным ст. 63 Конституции Украины, отказавшись давать показания.

Обновлено в 10:59 Андрей пообещал дать показания, только когда убедится в непредвзятости следствия

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания»
Фото Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания
Фото Фигурант дела Шеремета отказывается давать показания
Фото Дело Шеремета: подозреваемый Антоненко отказался давать показания
Фото Антоненко не признает своей вины и отказывается давать показания по делу Шеремета - адвокаты
Фото Подозреваемый в убийстве Шеремета Антоненко не признает вину и отказывается давать показания – адвокаты
Фото Антоненко рассказал, почему отказался давать показания по убийству Шеремета
Фото Убийство Шеремета: Антоненко отказался давать показания следователям
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  18.12.19, 07:45 Антоненко до сих пор находится в изоляторе временного содержания
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  18.12.19, 08:59 Фигурант дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, сержант Сил специальных операций и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается от дачи показаний следствию. Об этом говорится в заявлении группы…
РБК Украина РБК Украина  ·  18.12.19, 09:04 Подозреваемый в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета ветеран Андрей Антоненко (Riffmaster) отказывается давать показания по делу. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление правовой…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  18.12.19, 09:06 Подозреваемый по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко отказался давать показания следствию до того момента, как будет уверен в непредвзятости и объективности расследования. Этот…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Телеграф Телеграф  ·  18.12.19, 09:40 Подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffamaster) отказался давать показания следователю, поскольку считает его предвзятым.
MIGnews MIGnews  ·  18.12.19, 09:47 Антоненко в дальнейшем будет давать показания, но только "когда убедится в беспристрастности следствия".
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  18.12.19, 09:51 Подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета сержант ВСУ и известный под псевдонимом Riffmaster музыкант Андрей Антоненко по состоянию на вторник находился в изоляторе временного содержания,…
ЛIГАБiзнесIнформ ЛIГАБiзнесIнформ  ·  18.12.19, 09:52 Музыкант Андрей Антоненко, который является фигурантом дела об убийстве журналиста Павла Шеремета, пока отказывается давать показания по резонансному делу. Об этом говорится в сообщении правовой группы…
Гордон Гордон  ·  18.12.19, 10:04 Члены Группы правовой защиты подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего Андрея Антоненко заявили, что он будет давать показания только после того, как убедится в беспристрастности…
Главред Главред  ·  18.12.19, 10:19 Ветеран АТО, военнослужащий и известный рок-музыкант Андрей Антоненко (псевдоним Riffmaster) в категорической форме отказывался давать показания по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета летом 2016-го. …
ForUm ForUm  ·  18.12.19, 10:38 Сержант Сил специальных операций, музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) отказался от дачи показаний следствию по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом говорится в заявлении группы…
Интернет-газета "Вести" Интернет-газета "Вести"  ·  18.12.19, 10:43 Подозреваемый в деле об убийстве ведущего Радио "Вести" Павла Шеремета Андрей Антоненко отказывается от дачи показаний следствию. Соответствующее сообщение было опубликовано группой правовой защиты музыканта…
Главком Главком  ·  18.12.19, 10:59 Андрей пообещал дать показания, только когда убедится в непредвзятости следствия
УПОМИНАЕМЫЕ ПЕРСОНЫ В СЮЖЕТЕ:
ПОСЛЕДНЕЕ ИЗ РУБРИКИ «Политика»
Зеленский в изменениях к Конституции предлагает отменить особый статус Севастополя

Зеленский в изменениях к Конституции предлагает отменить особый статус Севастополя
Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания

Дело Шеремета: Антоненко не будет давать показания
Скандальный консул в Гамбурге через суд восстановился в должности и получил 230 тыс грн

Скандальный консул в Гамбурге через суд восстановился в должности и…
Голосование за импичмент Трампа состоится 18 декабря

Голосование за импичмент Трампа состоится 18 декабря
Тернопольский облсовет проведет заседание под ВР

Тернопольский облсовет проведет заседание под ВР
Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве

Посольство США осудило насилие у Рады в Киеве
И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет Украину

И.о. посла США в Киеве Тейлор до конца года покинет…
Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери

Подозреваемая в убийстве Шеремета написала письмо его матери
ВАМ ЭТО БУДЕТ ИНТЕРЕСНО
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
&quot;Нет уничтожению угольной промышленности&quot;: под Радой митингуют шахтеры

"Нет уничтожению угольной промышленности": под Радой митингуют шахтеры
Правительство Украины «в шоке»: украинцы массово покидают страну

Правительство Украины «в шоке»: украинцы массово покидают страну
В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать Украина

В НБУ рассказали, сколько денег должна за три года отдать…
В столице работу общественного транспорта в новогоднюю ночь планируют продлить на 3 часа

В столице работу общественного транспорта в новогоднюю ночь планируют продлить…
Дело Шеремета: апелляцию подозреваемой рассмотрят в январе

Дело Шеремета: апелляцию подозреваемой рассмотрят в январе
С 2010 года за рубеж уехали и там остались почти 4 миллиона украинцев – Дубилет

С 2010 года за рубеж уехали и там остались почти…
Жесткий реформатор и дипломат-&quot;пожарный&quot;: кто такая Кристина Квин

Жесткий реформатор и дипломат-"пожарный": кто такая Кристина Квин
Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на 8 февраля 2020

Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемой в убийстве Шеремета Дугарь на…
Обработано новостей за сегодня: 2017
Сайт работает в тестовом режиме. Свои предложения и замечания присылайте на gottstat@gmail.com
Разделы сайта
Главные новости дня | Рейтинг депутатов Верховной рады | Рейтинг мэров | Рейтинг губернаторов | Обещания Президента Порошенко | Электронные петиции в Украине | Теги
© 2017 «Gottstat.com». Все права защищены.
Использование любых материалов, размещённых на сайте, разрешается при условии ссылки на Gottstat.com.