Дело Шеремета: детского кардиохирурга оставили под стражей

Подозреваемая в убийстве журналиста Павла Шеремета детский хирург и волонтер Юлия Кузьменко, которую суд взял под стражу до 8 февраля 2020 года, обратилась к суду с просьбой изменить меру пресечения. Трансляцию заседания вел "112 Украина".

"Я прошу изменить мне меру пресечения. Давайте честно говорить, деться мне из этой страны некуда, границу я не пересеку, потому что я сейчас под следствием. Уехать мне некуда. Обвиняют, что есть возможность уехать на неподконтрольные территории Украины – туда я тоже не смогу, потому что я состою в базах "ДНР", "ЛНР". Туда я не доеду, до тех границ, это до первого блокпоста и жизнь на этом закончена", - заявила Кузьменко.

В то же время она отметила, что доказать свою невиновность – это ее принципиальная позиция.

"Никуда скрываться я не буду. И не буду принципиально, потому что моя позиция не просто доказать, что я невиновна, а доказать это так, чтобы выйдя отсюда, я не хочу видеть даже тени сомнения в глазах. Я не хочу видеть тени сомнения в глазах моих пациентов, что были постарше, родителей пациентов. Я хочу защитить свое честное имя. И поверьте, что даже если меня будут вытаскивать с этой страны, я буду отчаянно сопротивляться", - подчеркнула Кузьменко.

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Также подозреваемая заявила о готовности пройти все необходимые для следствия экспертизы.

"Я хочу, помимо всего прочего, выйти на свободу, я хочу вернуть свое честное имя, имя хирурга, имя волонтера. Для меня это много значит, это моя жизнь", - подытожила Кузьменко.

Также корреспондент "112 Украина" отметила, что сейчас обстановка возле здания суда, где рассматривают дело Кузьменко, спокойная.

"Здесь собралось несколько десятков сторонников Юлии Кузьменко, они ждут решения суда. Сам судебный процесс длится уже третий час. Адвокат попросил, чтобы Юлию Кузьменко выпустили из стеклянного бокса, на что судья сказал, что он не против, если адвокат берет на себя ответственность за безопасность в зале судебных заседаний и попросил всех, кроме журналистов и поручителей выйти из зала суда", - отметил журналист.