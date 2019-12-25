Дело Шеремета: Кузьменко подала иск против Авакова (4 новости) «Юлия Кузьменко подала в суд на Министерство внутренних дел Украины, при этом третьим лицом в иске указан глава МВД Арсен…»

Юлия Кузьменко, подозреваемая в причастности к убийству Павла Шеремета, подала иск о защите чести, достоинства и деловой репутации в Печерский районный суд против Министерства внутренних дел Украины. Третьими лицами в деле стали глава МВД Арсен Аваков и телерадиокомпания "Украина". Об этом сообщается на сайте Судебной власти Украины.

Стоит отметить, что автораспределение назначило судьей по этому делу Сергея Волка – того самого, который выносил решение об ее мере пресечения в виде содержания под стражей без права на залог.

Представительницей истца выступает адвокат Виктория Дейнека. По ее словам, она будет добиваться опровержения от Авакова его заявления, сделанного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" о том, что Кузьменко отказалась давать показания в деле об убийстве Шеремета.

"Если Министерство внутренних дел считает, что Кузьменко отказалась, то должен быть протокол допроса, где указано, что она использовала статью 63 Конституции. Но такого протокола допроса нет, потому что допроса не было... Мы настаиваем, чтобы информация, распространенная Аваковым, была опровергнута", – заявила Дейнека журналистам.

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К слову, ранее основной подозреваемый в деле об убийстве Павла Шеремета волонтер и музыкант Андрей Антоненко (Riffmaster) подал в суд на президента Владимира Зеленского, главу МВД Арсена Авакова, первого замглаву Нацполиции Евгения Коваля и генпрокурора Руслана Рябошапку.

"Вести.ua" писали, что на заседании суда по делу Кузьменко дважды напали на журналистов "Шарий.net". На журналиста Дмитрия Кучера напали сторонники подозреваемой возле здания суда - они пытались облить его жидкостью, похожей на мочу, и избивали его ногами. Ранее, еще до самого заседания, произошла стычка между соратниками Кузьменко и журналисткой Антониной Белоглазовой. Ее пытались вытолкнуть из зала, толкали, называли "тварью" и "провокатором". Журналистка Белоглазова вызывала полицию в здание суда.

"Вести.ua" сообщали, что 12 декабря глава МВД Аваков сообщил о расследования дела по убийству ведущего радио "Вести" Павла Шеремета. В нем фигурируют по меньшей мере пять человек: медсестра одного из парашютно-десантных батальонов Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко ("Лиса"), музыкант и доброволец Андрей Антоненко, добровольцы Владислав и Инна Грищенко ("Буча" и "Пума"). В четверг, 12 декабря, задержали троих из подозреваемых - Антоненко, Кузьменко и Дугарь, супругов Грищенко взяли под стражу еще осенью по другому делу, которое, по версии следствия, связано с делом Шеремета.

Обновлено в 19:14 Представительницей истца выступает адвокат Виктория Дейнека. По ее словам, она будет добиваться опровержения от Авакова его заявления, сделанного в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на канале "Украина" о том, что Кузьменко отказалась давать показания в деле об убийстве Шеремета.