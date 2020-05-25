Дело Шеремета: под Офисом Зеленского требовали освободить подозреваемых

На Банковой вечером 25 мая собрались митингующие, чтобы поддержать подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Именно в это время Андрею Антоненко продлили срок содержания под стражей.

Митингующие потребовали освободить и снять все обвинения с подозреваемых по делу Павла Шеремета – Андрея Антоненко, Яны Дугарь и Юлии Кузьменко. Об этом с места события сообщает hromadske.

Поддержать фигурантов дела пришли более сотни человек. Помимо прочего, митингующие требовали уволить министра внутренних дел Арсена Авакова. Они скандировали "Где справедливость!" Под Офис Президента пришел и муж Кузьменко, а также ее родители.

В то время, пока шла акция, суд продлил арест Андрею Антоненко. Следствие уже называют его не организатором преступления, как это было во время первого задержания, а лишь исполнителем.

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