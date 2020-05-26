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Дело Шеремета: подозреваемой Дугарь собрали деньги на залог за три часа

Дело Шеремета: подозреваемой Дугарь собрали деньги на залог за три часа (4 новости)

«По решению суда, она составила 168 тысяч гривен»

Деньги для внесения залога одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь уже есть. Адвокат женщины рассказал, что деньги смогли собрать за три часа. Об этом написала в Facebook волонтер Наталья Прилуцкая со ссылкой на адвоката Дугарь Виталия Коломийца.

"У нас получилось! За три часа. Друзья, денег достаточно! Больше не высылайте! От адвоката Виталия Коломийца: невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Остаток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам", - сообщила она.

Ранее мы писали, что подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Шеремета: подозреваемой Дугарь собрали деньги на залог за три часа»
Фото Дело Шеремета: подозреваемой Дугарь неравнодушные за три часа собрали деньги на залог
Фото Дело Шеремета: подозреваемой Дугарь собрали деньги на залог за три часа
Фото Убийство Шеремета: адвокат Дугарь рассказал, как собрали деньги
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ТСН ТСН  ·  26.05.20, 13:32 Суд накануне назначил залог в размере 168 150 грн.
Прямий Прямий  ·  26.05.20, 13:40 Адвокаты собрали сумму залога для Яны Дугар, которую обвиняют в пособничестве в убийстве журналиста Павла Шеремета. Об этом написал активист Сергей Стерненко в Telegram. "Меньше чем за три часа мы уже…
Обозреватель Обозреватель  ·  26.05.20, 14:00 По решению суда, она составила 168 тысяч гривен
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