Дело Шеремета: подозреваемой Дугарь собрали деньги на залог за три часа (4 новости) «По решению суда, она составила 168 тысяч гривен»

Деньги для внесения залога одной из подозреваемых в убийстве журналиста Павла Шеремета Яны Дугарь уже есть. Адвокат женщины рассказал, что деньги смогли собрать за три часа. Об этом написала в Facebook волонтер Наталья Прилуцкая со ссылкой на адвоката Дугарь Виталия Коломийца.

"У нас получилось! За три часа. Друзья, денег достаточно! Больше не высылайте! От адвоката Виталия Коломийца: невероятно, но за три часа сумма собрана с избытком. Просим остановить платежи (удаляем реквизиты). Остаток будет направлен на работу в судебном следствии и по согласованию с основными учредителями для правовой помощи другим добровольцам", - сообщила она.

Ранее мы писали, что подозреваемый в организации убийства журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко останется под стражей до 23 июля.