Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео (4 новости) «https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і…»

Полиция и нацгвардия штурмуют зал Киевского апелляционного суда, где находится Юлия Кузьменко, подозреваемая в покушении на журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ґрати.

Отмечается, что утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказываются покидать зал суда, требуя заседания.

Полиция и нацгвардия штурмуют зал Киевского апелляционного суда, где находится Юлия Кузьменко, подозреваемая в покушении на журналиста Павла Шеремета. Утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказываются покидать зал суда, требуя заседания.

Убийство Шеремета: защита подала апелляцию на арест Кузьменко

Опубліковано Ґрати Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.

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