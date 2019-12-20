Дело Шеремета. Полиция силой вывела Кузьменко из суда: видео

Полиция и нацгвардия штурмуют зал Киевского апелляционного суда, где находится Юлия Кузьменко, подозреваемая в покушении на журналиста Павла Шеремета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ґрати.
Отмечается, что утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказываются покидать зал суда, требуя заседания.
Полиция и нацгвардия штурмуют зал Киевского апелляционного суда, где находится Юлия Кузьменко, подозреваемая в покушении на журналиста Павла Шеремета. Утром суд перенес рассмотрение апелляции на ее арест из-за неявки прокуроров, однако она сама, защита и поддерживающие ее волонтеры и активисты отказываются покидать зал суда, требуя заседания.
Опубліковано Ґрати Пʼятниця, 20 грудня 2019 р.
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