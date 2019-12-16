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Дело Шеремета: старший следователь неожиданно ушел в отпуск

Дело Шеремета: старший следователь неожиданно ушел в отпуск (4 новости)

«По версии следствия, мотивом убийства Шеремета была дестабилизация общественно-политической ситуации»

Следователь по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета ушел в отпуск на неделю.

Об этом написал адвокат подозреваемой в этом преступлении Юлии Кузьменко Владислав Добош в Facebook.

По его словам, следователя Бирки Василия Анатольевича нет на месте и не будет еще неделю.

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"Предложил мне сдать ходатайство через канцелярию. Нет-нет, не прокатит! Лично следователю роспись хочу. В группе есть еще вагон следователей. Определяют, кого ко мне прислать. Посмотрю, как быстро дадут материалы на ознакомление. Хочу сегодня, прямо немедленно ", - написал адвокат.

Адвокат Юлии Кузьменко обнародовал фото ее переписки 19 июля 2016 года. Именно в этот день, по заявлению следствия, ее телефон был выключен.

ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
Vgorode.ua Киев Vgorode.ua Киев  ·  16.12.19, 12:55 Адвокат Юлии Кузьменко, которую подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщил, что следователь по резонансному делу ушел в отпуск на неделю. Об этом пишут "Буквы", ссылаясь на адвоката Владислав…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  16.12.19, 14:02 По версии следствия, мотивом убийства Шеремета была "дестабилизация общественно-политической ситуации".
Интернет-издание «Остров» Интернет-издание «Остров»  ·  16.12.19, 16:22 Старший следователь по делу убийства журналиста Павла Шеремета Василий Бирко неожиданно ушел в недельный отпуск
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