Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.
Так, заседание должно было начаться в 9:30 в пятницу, впрочем, в связи с отсутствием прокуроров, рассмотрение дела Антоненко перенесли на 12:20 23 декабря.
В свою очередь, представитель стороны защиты, адвокат Станислав Кулик в комментарии УНН сообщил, что заседание перенесли "из-за неявки прокурора и не доставленные Андрея с ИТТ".
Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
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Обновлено в 12:10 Суд отложил заседание на 24 декабря.
Обновлено в 12:22 Апелляционный суд Киева не планировал рассматривать дело Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.