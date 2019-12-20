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Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко (10 новостей) «На заседания не прибыли прокуроры»

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Так, заседание должно было начаться в 9:30 в пятницу, впрочем, в связи с отсутствием прокуроров, рассмотрение дела Антоненко перенесли на 12:20 23 декабря.

В свою очередь, представитель стороны защиты, адвокат Станислав Кулик в комментарии УНН сообщил, что заседание перенесли "из-за неявки прокурора и не доставленные Андрея с ИТТ".

Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

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