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УНН УНН · · Обновлено в 12:22
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Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко (10 новостей)

«На заседания не прибыли прокуроры»

Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы стороны защиты на решение суда первой инстанции относительно меры пресечения в виде содержания под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, передает корреспондент УНН.

Так, заседание должно было начаться в 9:30 в пятницу, впрочем, в связи с отсутствием прокуроров, рассмотрение дела Антоненко перенесли на 12:20 23 декабря.

В свою очередь, представитель стороны защиты, адвокат Станислав Кулик в комментарии УНН сообщил, что заседание перенесли "из-за неявки прокурора и не доставленные Андрея с ИТТ".

Ранее по этому делу Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугар под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

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Обновлено в 12:10 Суд отложил заседание на 24 декабря.

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ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко»
Фото Дело Шеремета. Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко
Фото Суд перенес рассмотрение апелляции подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко
Фото Суд перенес рассмотрение апелляции на арест Кузьменко, которую подозревают в причастности к убийству Шеремета
ПОДРОБНЕЕ О СОБЫТИИ
ИА "ZIK" ИА "ZIK"  ·  20.12.19, 10:19 Заседание по Антоненко перенесли на 23 декабря, по Кузьменко – на 24 декабря
Гордон Гордон  ·  20.12.19, 10:24 Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко, которого подозреваю в убийстве журналиста…
ForUm ForUm  ·  20.12.19, 10:54 Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей ветерана боевых действий и музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в организации убийства…
ИА Українські Новини ИА Українські Новини  ·  20.12.19, 10:55 После того как адвокаты обжаловали арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко (Riffmaster), Киевский апелляционный суд перенес рассмотрение апелляции на арест без права…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Факты Факты  ·  20.12.19, 10:55 Заседание по обжалованию меры пресечения Юлии Кузьменко должно состояться 20 декабря
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.12.19, 11:20 Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляции на арест подозреваемого по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта ССО Андрея Антоненко (Рифмастер).
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  20.12.19, 12:07 На заседания не прибыли прокуроры.
Гордон Гордон  ·  20.12.19, 12:10 Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко, которую подозревают в причастности к делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, из-за…
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  20.12.19, 12:22 Апелляционный суд Киева не планировал рассматривать дело Юлии Кузьменко, подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
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