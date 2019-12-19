Дело Шеремета: суд завтра рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко

Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Антоненко Константин Татарченко.
"Завтра в 9:30, судья Присяжнюк (рассмотрит апелляционную жалобу - ред.)", - сказал Татарченко.
Также Киевский апелляционный суд 20 декабря рассмотрит апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.
Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.
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