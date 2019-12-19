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Дело Шеремета: суд завтра рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко

Дело Шеремета: суд завтра рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко (4 новости)

«Ранее суд арестовал Юлию Кузьменко на 60 суток»

Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Антоненко Константин Татарченко.

"Завтра в 9:30, судья Присяжнюк (рассмотрит апелляционную жалобу - ред.)", - сказал Татарченко.

Также Киевский апелляционный суд 20 декабря рассмотрит апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

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Апелляционный админсуд отложил дело о национализации "Приватбанка"

Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

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РБК Украина РБК Украина  ·  19.12.19, 15:57 Апелляционный суд города Киева завтра, 20 декабря, рассмотрит ходатайство адвокатов подозреваемой в убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко об изменении ей меры пресечения. Об этом сообщает…
Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  19.12.19, 16:34 Ранее суд арестовал Юлию Кузьменко на 60 суток.
Униан Униан  ·  19.12.19, 17:39 Ранее адвокат заявил, что будет просить апелляционный суд отменить постановление Печерского райсуда Киева, которым Юлия Кузьменко взята под стражу и не избирать ей никакой меры пресечения.
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