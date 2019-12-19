Дело Шеремета: суд завтра рассмотрит апелляцию на арест Кузьменко

Киевский апелляционный суд планирует завтра рассмотреть апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета. Об этом журналисту УНН сообщил адвокат Антоненко Константин Татарченко.

"Завтра в 9:30, судья Присяжнюк (рассмотрит апелляционную жалобу - ред.)", - сказал Татарченко.

Также Киевский апелляционный суд 20 декабря рассмотрит апелляционную жалобу адвоката о содержании под стражей детского хирурга Юлии Кузьменко, которая является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета.

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Ранее Печерский районный суд Киева отправил военную медсестру Яну Дугарь, которая является подозреваемым по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета, под круглосуточный домашний арест. Также, арестовал до 8 февраля 2020 года детского хирурга Юлию Кузьменко.

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