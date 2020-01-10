Дело Шеремета - судьи пожаловались на адвоката Юлии Кузьменко

Владислав Добош, адвокат подозреваемой в причастности к делу об убийства журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко пытался дискредитировать судей и оказывать на них давление, утверждают судьи Киевского апелляционного суда.Судьи Киевского апелляционного суда заявили о вмешательстве в правосудие адвоката подозреваемой в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлии Кузьменко. Об этом 9 января проинформировала пресс-служба суда.

Речь идет о заседании 20 декабря, которое перенесли из-за отсутствия прокурора, которое адвокат отказывался покидать.

Судьи утверждают, что адвокат Владислав Добош в утвердительной форме высказался о том, что отложения судебного заседания при таких условиях не произойдет.

"Судьи информируют, что такое высказывание адвоката поддержали присутствующие на судебном заседании свободные слушатели, которые пришли поддержать подозреваемую. Они начали угрожать, что никто из них не покинет зал судебного заседания до прибытия прокуроров, участвующих в рассмотрении судебного производства", говорится в заявлении.

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Присутствующие в зале лица вместе с адвокатом в течение более пяти часов подряд блокировали помещение зала суда и не хотели его покидать, из-за чего вызвали полицию, добавили в пресс-службе.

"Указанные события привели к воспрепятствованию осуществления апелляционного рассмотрения других назначенных к рассмотрению в указанном зале суда производств. Кроме того, было повреждено имущество Киевского апелляционного суда, в том числе мебель и технические устройства", — сообщили судьи.

По их словам, такие действия адвоката свидетельствуют, что он использовал средства и методы, которые противоречат действующему законодательству, с целью дискредитации суда и осуществления на судей незаконного влияния.

Кроме того, 24 декабря 2019 года судьи рассмотрели апелляцию на арест Кузьменко и оставили прежнее решение без изменений. Судьи указывают, что после этого защитник также проявил "несдержанное и некорректное поведение, бестактно, обидно и унизительно высказывался в нецензурной форме как в адрес судей, которые приняли решения, так и прокуроров, участвовавших в судебном производстве".

Также адвокат публично высказывался, что "каждый судья ответит за подозреваемую". По мнению судей, такие слова являются угрозой им в связи с профессиональной деятельностью.

Действия адвоката коллегией судей расценивается как оказание давления и попытку вмешательства в деятельность судей и осуществления правосудия.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), военнослужащий Сил спецопераций Вооруженны