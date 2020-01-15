Дело Шеремета: свидетель заявил об алиби Дугарь (5 новостей) «По информации свидетелей, подозреваемая в причастности к убийству Шеремета военный медик Яна Дугарь на момент убийства журналиста находилась на территории 66…»

Свидетель по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета заявила в суде об алиби одной из подозреваемых – военнослужащей Яны Дугарь. Об этом сообщает Радио Свобода.

На суде по изменению меры пресечения свидетель Татьяна Палфи заявила, что Дугарь в период с 16 по 18 июля находилась на территории 66-го военного медицинского госпиталя в Покровске в Донецкой области.

На вопрос прокурора, утверждает ли свидетель, что Дугарь в период с 16 по 18 июля была в госпитале, Палфи ответила: "Да… Я знаю, что она была там. Мы пересекались по работе – как ходили на операции, так и заступали в наряды по отделениям".

Как известно, по версии следствия, 15 и 18 июля Дугарь фотографировала камеры наблюдения в районе, где был убит Шеремет. Следствие считает, что она проводила разведку на местности.

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Защитники заявили, что у них есть еще несколько свидетелей и попросили суд перенести заседание. Суд отложил рассмотрение ходатайства до 12:30 17 января.

2 декабря 2019 года силовики назвали подозреваемых в деле Шеремета. Подозрения объявлены военнослужащему и музыканту Андрею Антоненко, военной медсестре Яне Дугарь, врачу и волонтеру Юлии Кузьменко.

Дугарь подозревают в том, что она проводила разведку на месте убийства Шеремета. Ее адвокат заявил, что она не причастна к убийству Шеремета, а доказательства против нее сфальсифицированы.