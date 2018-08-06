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Дело Скрипалей: Британия направит в РФ запрос на выдачу подозреваемых

Дело Скрипалей: Британия направит в РФ запрос на выдачу подозреваемых (8 новостей)

«В нападении подозреваются двое россиян»

Правительство Великобритании собирается подать России запрос на экстрадицию двоих россиян, подозреваемых в организации химической атаки в городе Солсбери, в результате которой один человек погиб, а еще трое, включая экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, пострадали. Об этом пишет The Guardian со ссылкой на собственные источники в службах безопасности Великобритании, передает УНИАН.

Этот шаг Лондон сделает после месяцев тщательного расследования, которое вели сотни офицеров полиции и разведуправлений. Они подробно определили передвижение двоих подозреваемых россиян от момента въезда в Великобританию и до дня, когда они покинули страну. Королевская прокуратура, которая готовила запрос на экстрадицию, заверши работу над документом. Поэтому он готов к отправке в Москву.

Издание считает, что запрос на экстрадицию россиян усилит дипломатический конфликт между Британией и Россией. Ведь почти наверняка можно сказать, что Кремль отвергнет его. После этого, вероятно, будет очередной раунд взаимного выдворения дипломатов.

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Обновлено в 23:34 В нападении подозреваются двое россиян.

Обновлено в 00:30 "Этот шаг наступает после месяцев кропотливого расследования сотен офицеров полиции и разведки. Они объединили движения и действия двух россиян, от их прибытия в Британию до отъезда", – отмечает издание.

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РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 19:11 Правительство Британии собирается подать запрос в Россию о выдаче двух россиян, которых подозревают в отравлении с применением нервно-паралитического вещества "Новичок" в Солсбери, в результате которого…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Украинская правда Украинская правда  ·  06.08.18, 22:56 Правительство Великобритании готово подать запрос в Россию на экстрадицию двух россиян, подозреваемых в химической атаке с помощью нервно-паралитического вещества "Новичок".
ТСН ТСН  ·  06.08.18, 23:34 В нападении подозреваются двое россиян.
Телеканал 24 Телеканал 24  ·  07.08.18, 00:30 Правительство Великобритании готово подать запрос в Россию на экстрадицию двух подозреваемых россиян в деле об отравлении "Новичком" в Солсбери. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на источники в…
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