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Канал 112 Канал 112 · · Обновлено в 20:50
Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ - Фейгин

Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ - Фейгин (19 новостей)

«Апелляция в Верховный суд России поступила 6 августа»

В Верховный Суд России поступило дело украинского журналиста Романа Сущенко, адвокат украинца ранее подал апелляцию на приговор Московского городского суда, приговорившего Сущенко к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.

По словам адвоката, рассмотрение жалобы может состояться в сентябре.

"Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течении 45 дней. По-видимому, уже в сентябре месяце состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, признавшего Сущенко виновным и назначившим наказание - 12 лет лишения свободы по ст. 276 УК (шпионаж)", - заявил Фейгин.

Как сообщалось, ФСБ России задержала журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в конце сентября 2016 года. Его обвинили в шпионаже. Адвокат заявлял, что Сущенко угрожают 20-летним тюремным сроком в случае непризнания им вины. Украина неоднократно обращалась к РФ с требованием немедленно освободить журналиста.

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Обновлено в 18:35 Дело незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ.

Обновлено в 20:50 Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд Российской Федерации.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ - Фейгин»
Фото Адвокат Сущенко обжаловал приговор в Верховном суде РФ
Фото Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ - Фейгин
Фото Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ, - адвокат
Фото Дело Сущенко поступило в Верховный Суд РФ: названы сроки рассмотрения
Фото Дело политзаключенного Сущенко поступило в Верховный Суд РФ, - адвокат
Фото Дело Сущенко поступило в Верховный Суд РФ: названы сроки рассмотрения
Фото Дело Сущенко поступило в Верховный суд России
Фото Приговор Сущенко обжаловали в Верховном суде России
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УНН УНН  ·  06.08.18, 15:22 Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд Российской Федерации. Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин."Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный…
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ВСЕ ИСТОЧНИКИ
РБК Украина РБК Украина  ·  06.08.18, 15:36 Защита украинского журналиста Романа Сущенко обжаловала приговор, вынесенный украинцу российским судом, в Верховном суде Российской Федерации (РФ). Об этом в Facebook сообщил защитник Сущенко Марк Фейгин.По…
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Зеркало Недели Зеркало Недели  ·  06.08.18, 16:54 Апелляция в Верховный суд России поступила 6 августа.
ForUm ForUm  ·  06.08.18, 17:08 Дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд Российской Федерации.Об этом на свей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.«Дело украинского…
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Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  06.08.18, 17:43 Дело украинского журналиста Романа Сущенко, осужденного на 12 лет колонии строгого режима в РФ, поступило в Верховный суд РФ. "Дело Сущенко поступила в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК ее должны…
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Facenews Facenews  ·  06.08.18, 20:50 Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд Российской Федерации. Об этом в сети Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин."Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный…
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