Дело Сущенко поступило в Верховный суд РФ - Фейгин (19 новостей) «Апелляция в Верховный суд России поступила 6 августа»

В Верховный Суд России поступило дело украинского журналиста Романа Сущенко, адвокат украинца ранее подал апелляцию на приговор Московского городского суда, приговорившего Сущенко к 12 годам лишения свободы. Об этом сообщил адвокат Марк Фейгин в Facebook.

По словам адвоката, рассмотрение жалобы может состояться в сентябре.

"Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течении 45 дней. По-видимому, уже в сентябре месяце состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, признавшего Сущенко виновным и назначившим наказание - 12 лет лишения свободы по ст. 276 УК (шпионаж)", - заявил Фейгин.

Как сообщалось, ФСБ России задержала журналиста "Укринформа" Романа Сущенко в конце сентября 2016 года. Его обвинили в шпионаже. Адвокат заявлял, что Сущенко угрожают 20-летним тюремным сроком в случае непризнания им вины. Украина неоднократно обращалась к РФ с требованием немедленно освободить журналиста.

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Обновлено в 18:35 Дело незаконно осужденного в России журналиста Укринформа Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ.

Обновлено в 20:50 Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд Российской Федерации.