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Дело убийства Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

Дело убийства Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом (4 новости)

«Адвокаты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко заявили, зафиксированный на видео возле дома,…»

Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 8 февраля 2020 года, сообщает РБК-Украина. Отмечается, что в пятницу, 10 января, Апелляционный суд Киева рассмотрел повторное обращение Антоненко. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры содержания. По результатам рассмотрения, Антоненко оставили под стражей. После оглашения решения в зале суда раздались громкие крики "ганьба". Защита просила отпустить мужчину из-под стражи. Ветераны, волонтеры и несколько народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки, пишет Украинская правда. В свою очередь, прокурор настаивал, что у следствия имеются доказательств причастности Антоненко к убийству. Тем не менее, по мнению защиты Антоненко, следствие не может доказать его причастность к подрыву Шеремета. В частности, они ссылались на заключение экспертов, согласно которому у Антоненко рост выше, чем у вероятного исполнителя убийства. Речь идет об экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 см. Об этом также рассказывала полиция на брифинге в 2016 году. Однако, по словам защиты Антоненко, его рост равен 180 см, что подтверждается записями в военном билете. Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросила суд истребовать документ. Прокурор сказал, что "эта экспертиза не имеет значения". Как ранее сообщал Фокус: Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста. Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко. На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.

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Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 12:40 Адвокаты подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко заявили, зафиксированный на видео возле дома, де проживал Шеремет, человек - не Антоненко,…
УНН УНН  ·  10.01.20, 14:04 Киевский апелляционный суд оставил ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета, под арестом до 8 февраля, передает корреспондент…
Gazeta.ua Gazeta.ua  ·  10.01.20, 15:29 Ветерана АТО и музыканта Андрея Антоненко оставили под стражей. Решение вынес Киевский апелляционный суд, сообщает УНН. "Апелляционную жалобу оставить без удовлетворения", - сказала судья. Антоненко оставили…
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