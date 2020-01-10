Дело убийства Шеремета: суд оставил Антоненко под арестом

Ветеран АТО и музыкант Андрей Антоненко, которого подозревают в организации убийства журналиста Павла Шеремета, будет находиться в СИЗО по меньшей мере до 8 февраля 2020 года, сообщает РБК-Украина. Отмечается, что в пятницу, 10 января, Апелляционный суд Киева рассмотрел повторное обращение Антоненко. Сторона защиты ходатайствовала об изменении меры содержания. По результатам рассмотрения, Антоненко оставили под стражей. После оглашения решения в зале суда раздались громкие крики "ганьба". Защита просила отпустить мужчину из-под стражи. Ветераны, волонтеры и несколько народных депутатов просили отдать Антоненко им на поруки, пишет Украинская правда. В свою очередь, прокурор настаивал, что у следствия имеются доказательств причастности Антоненко к убийству. Тем не менее, по мнению защиты Антоненко, следствие не может доказать его причастность к подрыву Шеремета. В частности, они ссылались на заключение экспертов, согласно которому у Антоненко рост выше, чем у вероятного исполнителя убийства. Речь идет об экспертизе, которая установила, что убийца Шеремета был ростом около 164-175 см. Об этом также рассказывала полиция на брифинге в 2016 году. Однако, по словам защиты Антоненко, его рост равен 180 см, что подтверждается записями в военном билете. Адвокаты заявили, что прокуратура скрывает экспертизу о росте убийцы и попросила суд истребовать документ. Прокурор сказал, что "эта экспертиза не имеет значения". Как ранее сообщал Фокус: Павел Шеремет погиб утром 20 июля 2016 года в центре Киева в результате взрыва автомобиля по пути на радиоэфир. По версии следствия, взрывное устройство было заложено под днище машины. 12 декабря 2019 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил о задержании фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. После этого, рок-музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко сообщил, что именно его подозревают организации преступной группы, которая совершила убийство журналиста. Но Антоненко оказался не единственным подозреваемым в деле. Так, в этом списке также оказались военные медики и волонтеры – Юлия Кузьменко, Яна Дугарь и добровольцы Владислав и Инна Грищенко. На брифинге полиция рассказала, как вышла на подозреваемых в убийстве журналиста. Бомбу под автомобиль журналиста, по версии следствия, заложила волонтер и медик Юлия Кузьменко. Печерский районный суд Киева арестовал на два месяца до 8 февраля 2020 года главного подозреваемого в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета - музыканта и военного Андрея Антоненко.