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Интернет-газета Интернет-газета "Вести" · · Обновлено в 14:17
· Мера пресечения · Суд · Арест · Музыкант · Январь
Дело убийства Шеремета: суд продолжил рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Дело убийства Шеремета: суд продолжил рассмотрение апелляции на арест Антоненко (6 новостей)

«Судьи не удовлетворили жалобу об изменении меры пресечения»

Апелляционный суд Киева начал рассмотрение второй апелляции на меру пресечения в виде содержания добровольца Андрея Антоненко. Об этом сообщает корреспондент "Вести.ua".

Как известно, 8 января музыканта не доставили на судебное заседание, поэтому суд перенес рассмотрение апелляции на 10 января.

По словам корреспондента "Вести.ua", сейчас возле зала суда пока что все спокойно. Возле зала суда около 10 правоохранителей. 

Сразу же после обнародования выше указанных данных у Кузьменко и Антоненко прошли обыски. На следующий день Печерский райсуд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей без определения залога, а Яне Дугарь - в виде круглосуточного домашнего ареста.

Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения
Экс-нардепу Мартыненко частично продлена мера пресечения

23 декабря Апелляционный суд Киева оставил без изменений решение суда в отношении Антоненко и Кузьменко. 27 декабря должно было состояться рассмотрение второй апелляции на арест музыканта, однако заседание перенесли на 8 января, так как не были переданы материалы дела.

Обновлено в 14:04 Судьи не удовлетворили жалобу об изменении меры пресечения.

Обновлено в 14:17 Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело убийства Шеремета: суд продолжил рассмотрение апелляции на арест Антоненко»
Фото Апелляционный суд по просьбе защиты подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко приобщил к делу ряд документов
Фото Дело Шеремета: Апелляционный суд оставил подозреваемого Антоненко под стражей
Фото Апелляционный суд оставил подозреваемого в убийстве Шеремета Антоненко под стражей
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УНН УНН  ·  10.01.20, 12:01 Так, суд продолжил рассмотрение апелляционной жалобы на арест Антоненко. Также, Андрей Антоненко доставили в зал судебного заседания. Как сообщалось, 8 января суд объявил перерыв в рассмотрении…
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.20, 12:35 Апелляционный суд Киева в пятницу рассматривает жалобу защиты подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко на избрание ему меры пресечения в виде ареста.
Цензор.НЕТ Цензор.НЕТ  ·  10.01.20, 13:56 Апелляционный суд Киева отклонил апелляцию на меру пресечения музыканту и военнослужащему Андрею Антоненко, подозреваемому в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета.
ТСН ТСН  ·  10.01.20, 14:04 Судьи не удовлетворили жалобу об изменении меры пресечения.
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Интерфакс-Украина Интерфакс-Украина  ·  10.01.20, 14:17 Апелляционный суд Киева оставил под стражей подозреваемого в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко.
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