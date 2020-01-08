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Политика
Гордон Гордон · · Обновлено в 18:42
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Дело убийства Шеремета: суд снова перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко

Дело убийства Шеремета: суд снова перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко (7 новостей)

«Фигуранта дела не привезли на судебное заседание»

Суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, чтобы он лично смог участвовать в заседании. Сегодня он находился в изоляторе временного содержания, коммуникацию с подозреваемым организовали по видеоконференцсвязи.Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей военнослужащего Сил спецопераций Вооруженных сил Украины, музыканта Андрея Антоненко (Riffmaster), которого подозревают в убийстве журналиста Павла Шеремета, сообщает 8 января УНИАН.

Антоненко принимал участие в заседании по видеоконференцсвязи из изолятора временного содержания.

В начале судебного заседания адвокат Виталий Галенченко заявил об отводе двух судей из коллегии, Татьяны Фрич и Юрия Сливы. Адвокат мотивировал это тем, что они рассматривали апелляционную жалобу защитников другой подозреваемой по делу (детского хирурга и волонтера Юлии Кузьменко) и вынесенным решением об оставлении ее под стражей уже высказали свою позицию по делу. Однако в их отводе было отказано.

Кроме того, адвокаты ходатайствовали о доставке в зал судебных заседаний Антоненко из-за того, что им неудобно общаться с ним и обсуждать позицию по делу. Сам подозреваемый также заявил, что возражает об участии в заседании по видеоконференцсвязи и просит доставить его в суд.

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Коллегия судей, посовещавшись на месте, удовлетворила ходатайство защиты и перенесла заседание на 11.30 10 января.

Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате подрыва машины, принадлежавшей сооснователю издания "Украинская правда", гражданской жене журналиста Алене Притуле. Прокуратура квалифицировала инцидент как умышленное убийство, совершенное способом, опасным для жизни многих людей. По версии следствия, журналиста убили для дестабилизации ситуации в Украине.

12 декабря 2019 года министр внутренних дел Украины Арсен Аваков сообщил о задержании подозреваемых в причастности к убийству Шеремета. Позже в тот же день Нацполиция назвала имена вероятных причастных: это военная медсестра Яна Дугарь (суд отправил ее под домашний арест), Антоненко (арестован), Кузьменко (заключена под стражу), а также супруги Владислав и Инна Грищенко, которые фигурируют в деле как "лица, владеющие информацией" (они арестованы по другому делу).

Следователи считают, что взрывчатку под автомобиль Шеремета закладывали Кузьменко и Антоненко, последнего также называют организатором преступной группы. Дугарь якобы занималась "разведкой": искала камеры на маршруте следования сообщников.

23 декабря Киевский апелляционный суд оставил Антоненко под арестом. 24 декабря суд оставил под стражей Кузьменко.

27 декабря суд перенес рассмотрение апелляционной жалобы на содержание под стражей Антоненко из-за отсутствия материалов дела.

В следственном эксперименте приняла участие Кузьменко, Антоненко и Дугарь от него отказались.

Обновлено в 17:58 Эти подозреваемые не участвовали в следственном эксперименте.

Обновлено в 18:42 Судове засідання щодо Андрія Антоненка, відомого також як музиканта та лідера гурту Riffmaster, суд переніс на 10 січня. Таким чином суддя задовольнила клопотання адвокатів. https://5.ua/live/ - постійна пряма трансляція | Тисніть like або не тисніть - нам важлива будь-яка ваша реакція! | Підпишіться і натисніть

ФОТО К НОВОСТИ: «Дело убийства Шеремета: суд снова перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко»
Фото Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы на арест Антоненко, подозреваемого в причастности к убийству Шеремета
Фото Дело Шеремета: суд перенес рассмотрение апелляции на арест Антоненко
Фото Дело Шеремета. Суд снова перенес рассмотрение жалобы на арест Антоненко
Фото Суд перенес рассмотрение жалобы на арест фигуранта дела Шеремета
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Униан Униан  ·  08.01.20, 17:03 Заседание перенесли на 10 января для обеспечения личного участия Антоненко в рассмотрении апелляции на его арест.
УНН УНН  ·  08.01.20, 17:04 Киевский апелляционный суд снова перенес рассмотрение апелляционной жалобы на арест ветерана АТО и музыканта Андрея Riffmaster Антоненко, который является подозреваемым по делу об убийстве Павла Шеремета,…
ТСН ТСН  ·  08.01.20, 17:07 Фигуранта дела не привезли на судебное заседание.
Корреспондент.net Корреспондент.net  ·  08.01.20, 17:58 Апелляционный суд Киева перенес рассмотрение жалобы на арест подозреваемого в убийстве журналиста Павла Шеремета сержанта Сил специальных операций, рок-музыканта Андрея Антоненко, передает УНИАН. Антоненко…
ВСЕ ИСТОЧНИКИ
Комсомольская правда Комсомольская правда  ·  08.01.20, 17:58 Эти подозреваемые не участвовали в следственном эксперименте.
5 канал 5 канал  ·  08.01.20, 18:42 Судове засідання щодо Андрія Антоненка, відомого також як музиканта та лідера гурту Riffmaster, суд переніс на 10 січня. Таким чином суддя задовольнила клопотання адвокатів. https://5.ua/live/ - постійна…
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